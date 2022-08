Festa da História leva vikings a Vila Nova de Cerveira

A Festa da História, em Cerveira, arranca amanhã, com recriações históricas, animação de rua, espetáculos de fogo e muitas outras atividades.

É com uma arruada de música e malabares, seguida de uma invasão viking, que arranca a Festa da História, amanhã, 18, em Vila Nova de Cerveira. Ao longo de quatro dias, de 18 a 21 de agosto, a vila de Cerveira é palco de uma viagem no tempo, onde o mercado medieval vai recriar as vivências e artes produzidas à época. Mercadores e artesãos vão demonstrar os seus ofícios, enquanto encenações teatrais e animação de rua, com homens de armas, nobres, clérigos, homens e mulheres do povo, revelam histórias do quotidiano.

Degustação de petiscos, música nas tabernas, espetáculos de fogo, voo de aves de rapina, arte da cetraria e torneio a cavalo são algumas das propostas da Festa da História, organizada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e produzida pela Associação Velha Lamparina.

Será, ainda, possível visitar o acampamento e assistir a um casamento viking, entre muitos outros momentos de animação. Quem quiser experienciar a vivência de uma barca viking, após a invasão, a embarcação ficará nas margens do Rio Minho para passeios entre as 19h e as 19h45, no dia 18; entre as 10h e as 19h, nos dias 19 e 20; e das 10h às 16h45, no dia 21 de agosto. A programação completa do evento pode ser conhecida aqui.