Feira Feita volta às ruas de Lisboa, em março

Após uma edição afetada pela pandemia, evento regressa à capital a 18 e 19 de março.

Nesta edição, a rua torna a ser o palco da Feira Feita, abrindo ao público no Mercado de Arroios. Durante 18 e 19 de março, entre as 11 e as 18 horas, além dos habituais feirantes, as bancas do mercado serão tomadas por mais de 50 artesãos de Lisboa, numa mostra coletiva de trabalho de autor e workshops.

A Feira Feita reúne artesãos cuja produção é feita exclusivamente na capital, entre os quais Joana Mota Capitão Jewellery, Henriette Arcelin e Mauvais Marie. Esta iniciativa pretende não só apoiar quem produz, mas também valorizar a importância de preservar os ofícios urbanos, dando por isso a conhecer locais onde se pode fazer e aprender estas artes.

O projeto nasceu em 2018, fruto de um trabalho conjunto entre a Câmara Municipal de Lisboa e a FICA Oficina Criativa. A abril desse ano deu-se a primeira edição da Feira Feita, tendo-se realizado a segunda seis meses depois, em outubro. O terceiro capítulo ocorreu em setembro de 2019, no Mercado de Santa Clara. Entre 2020 e 2022, devido à pandemia, a Feira Feita teve de se reinventar, passando para o formato online. O conceito manteve-se, mas a divulgação passou a ser mais ampla, através da partilha de lançamentos de novos produtos ao longo do ano, angariação de novos artesãos e entrevistas mensais. Desde então já passaram pela Feira Feita mais de 50 artesãos e 13 locais de aprendizagem. Cerâmica, marcenaria, impressão manual, tapeçaria, encadernação e costura foram algumas das técnicas que estiveram representadas e que agora regressam.