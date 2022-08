Feira do Mel volta ao Parque de Pedras Salgadas com artesanato, música e comida

O Parque Termal de Pedras Salgadas, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, recebe a 20.ª edição da Feira do Mel entre 12 e 15 de agosto. Além do protagonista - o mel -, a iniciativa inclui artesanato, música ao vivo e gastronomia transmontana.

A Feira do Mel está de regresso marcado ao Parque Termal de Pedras Salgadas, o espaço verde que soma cerca de 20 hectares no concelho de Vila Pouca de Aguiar. Esta semana, a iniciativa volta com a sua 20.ª edição durante quatro dias, entre 12 e 15 de agosto, com entrada gratuita.

E se o mundo da apicultura está em destaque nesta feira – até porque Vila Pouca de Aguiar é rica na produção de mel e de própolis, produtos endógenos com benefícios claros para a saúde, do tratamento de doenças respiratórias e de pele aos distúrbios digestivos -, a Feira do Mel junta outras vertentes no mesmo espaço.

Haverá tasquinhas com petiscos ligados à gastronomia transmontana, artesanato e música ao vivo. Entre as atividades incluídas na programação estão, por exemplo, um workshop de velas artesanais de imersão, concursos de qualidade do mel e de peças de artesanato, exposições sobre o mundo da apicultura, demonstrações de apiterapia. A Feira do Mel acontece sempre entre as 14h e as 22h, à exceção do último dia, encerrando às 20h.