Feira do Mel e da Castanha está de volta a Lousã

A 31ª edição do certame tem lugar no Parque Municipal de Exposições. Desta sexta, 18, a domingo, 20, há mel DOP da Serra da Lousã, castanha, produtos endógenos e da época, petiscos e gastronomia local e nacional.

Ao longo de três dias, além dos 100 expositores que incluem apicultores, produtores e comerciantes, a Feira do Mel e da Castanha conta com cinco tasquinhas gastronómicas, mostra de produtos vindos de todo o país, além de um programa com atividades promovidas e dinamizadas por instituições e artistas locais e nacionais.

O evento abre portas ao público esta sexta, 18, pelas 17 horas, e entre as 18.30 e as 21.30 horas é animada com a Street Jazz Band, a companhia de Teatro Um do Outro e com o “Homem Orquestra” dos Encerrado para Obras. Segue-se, às 22 horas, a performance do Rouxinol Faduncho e termina-se a noite com a atuação de um DJ.

Já no sábado, dia 19, a feira tem início às 10 horas com o Grupo de Concertinistas da Lousã, e entre as 11 e as 19 horas é palco do programa ao vivo da RTP “Aqui Portugal”. O dia conta ainda com um showcooking a cargo do chef Flávio Silva, às 16 horas, e com a atuação da Coimbra Brass Band às 21 horas, seguida pela banda Doutor e os Aflitos e Fernando Alvim.

No último dia, domingo, 20, tem lugar na parte da manhã a Caminhada de São Martinho, com partida pelas 8.30 horas e realização de magusto durante o percurso, e a performance da Escola de Concertinistas da Lousã às 11 horas. A animação continua ao longo da tarde com a Companhia de teatro Um do Outro às 15 horas, o showcooking Rota dos Mercados, às 16 horas, a Chiclateleira às 17 horas e um Magusto Tradicional a partir das 17.30 horas. Atua ainda a Orquestra Ligeira das Gândaras às 18.30 horas.