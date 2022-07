Feira do Livro de Lisboa regressa com a Ucrânia como país convidado

O Parque Eduardo VII volta a receber a Feira do Livro de Lisboa, entre 25 de agosto e 11 de setembro. Com 340 pavilhões, será a maior edição até agora e terá a Ucrânia como país convidado de honra.

A 92.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que regressa ao Parque Eduardo VII entre os dias 25 de agosto e 11 de setembro, contará com 340 pavilhões – mais 20 do que no ano passado -, distribuídos por 140 participantes que representam centenas de marcas editoriais, o que a tornará na maior edição de sempre desta iniciativa.

Na próxima feira, a Ucrânia será o país convidado de honra e contará com um stand dedicado à sua literatura. Outra das novidades de 2022 prende-se com a pegada ecológica do evento na capital e reside nos próprios expositores novos, construídos com recurso a materiais sustentáveis, além de novos palcos e novas praças. De regresso está ainda o pavilhão “Doe os seus livros”, parceria com o Banco de Bens Dados onde se pode doar livros novos e usados. As ofertas são encaminhadas para crianças apoiadas por instituições da ENTRAJUDA. Só no ano passado, este projeto conseguiu juntar cerca de 90 mil livros doados.

Além das apresentações, debates, lançamentos, mesas-redondas, entregas de prémios e sessões de autógrafos que marcam o calendário de atividades da Feira do Livro de Lisboa, o certame contará com as habituais zonas de descanso e lazer, esplanadas e área de restauração.

“A Feira do Livro já não é só o espaço de compra de livros; é um espaço de lazer para os portugueses que vivem agora uma nova fase de relação com a leitura. Estes pavilhões vão claramente ao encontro dessas necessidades, pelo que estava na altura de fazer esta mudança”, explica Pedro Sobral, presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, sobre as novidades da edição que regressa em agosto. A Feira do Livro funcionará entre as 12h30 e as 22h (de segunda a quinta), das 12h30 às 00h (sextas), das 11h às 00h (sábados) e das 11h às 22h (domingos).