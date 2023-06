Feira de São Mateus regressa em agosto com certificação de evento sustentável

De 10 de agosto a 21 de setembro, a 631ª edição da Feira de São Mateus traz atuações de Giulia Be e Pedro Sampaio a um cartaz recheado de nomes nacionais como Xutos e Pontapés, Mariza e Bárbara Tinoco. Entre as novidades deste ano está a atribuição da marca de evento sustentável.

Ao longo de 43 dias, a edição deste ano da Feira de São Mateus promete trazer muitas novidades, a começar pela área da sustentabilidade, sendo a primeira Feira, a nível nacional, a obter a certificação de evento sustentável, nas vertentes Social, Económica e Ambiental, e de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento traçados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Pedro Alves, presidente da Viseu Marca, entidade organizadora do evento, realça: “Estamos a adotar medidas para promover um evento mais amigo do ambiente, reconhecendo a extrema importância da preservação ambiental, e este é um compromisso que assumimos com as gerações futuras e um exemplo e sinal positivo que queremos dar, em como a área dos eventos pode e deve também dar o seu contributo para a promoção da sustentabilidade”.

Outra novidade está relacionada com os 900 anos da atribuição do Foral a Viseu, que se assinalam este ano, e que irá inspirar vários momentos alusivos à data, assim como a própria identidade visual da Feira, que com mais de 600 anos de história, é das maiores – 75 mil metros quadrados do recinto – e mais antigas da Península Ibérica.

Para já, a programação musical do evento apresenta propostas para todos os públicos, com atuações de artistas nacionais e internacionais. Entre os cabeças de cartaz destacam-se os músicos brasileiros Giulia Be, que atua no dia 12 de agosto, e Pedro Sampaio, que sobe ao palco no dia 14. As apostas nacionais passam por nomes como Xutos e Pontapés, Fernando Daniel, Os Quatro e Meia, Noble, Nina Toc Toc, Mariza, Calema, Slow J, Richie Campbell, Pedro Abrunhosa e Comité Caviar, Carolina Deslandes, Marisa Liz, Toy, Bárbara Tinoco, Paulo Gonzo e os Hybrid Theory como Tributo aos Linkin Park, entre outros espetáculos.

Haverá ainda momentos de humor, com o Viseu a Rir, que leva ao palco Fernando Rocha e Gilmário Vemba, para além das habituais apostas na gastronomia e artesanato regionais. As atividades desportivas também não vão faltar, são mais de 45, com destaque para a 40ª Meia Maratona de Viseu, numa versão noturna; o 25º Torneio Internacional de Andebol; a Maratona de Cycling; o 2º torneio de Gaming da Feira de São Mateus e a 2ª edição do torneio de Padel.