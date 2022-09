Feira das Cebolas chega a Vila Pouca de Aguiar no fim de setembro

Com mais de 700 anos, esta feira transmontana que reúne gastronomia e animação decorre de sexta-feira, 23, a domingo, 25 de setembro, no distrito de Vila Real.

Trata-se de um fim de semana que junta produtores locais e permite um contacto com o meio rural, promovendo o interior norte de Portugal, os seus produtos biológicos, costumes e tradições.

No primeiro dia da Feira das Cebolas acontecem os espetáculos da desfolhada à moda antiga e concertinas às 10 horas, teatro e animação de rua com a companhia Filandorra às 10h30 horas e atuações de ranchos às 18h30. Nas tasquinhas, janta-se a partir das 18 horas.

Já no sábado, 24, além de uma exposição de produtos locais, destaca-se a degustação do Caldo de Cebola feito por habitantes de Vila Pouca de Aguiar (09h), o campeonato de Jogo do Malhão (14h30), a corrida de burros (15h) e de cavalos (15h30).

Domingo, 25, a atividade estrela é o concurso da maior cebola, no qual são pesados e apresentados os melhores bulbos às 11.30 horas. Decorre também um concurso pecuário às 13h30 horas, animação com o grupo de cantares às 16h, mostra de carneiros às 17h e chega de bois às 17h30.