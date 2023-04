Feira das Cantarinhas e Feira do Artesanato animam Bragança

Artesanato, doçaria, moda, produtos regionais e louças tradicionais vão ocupar o centro de Bragança, no início de maio, graças às duas feiras. Realiza-se também a segunda Meia-Maratona das Cantarinhas.

Mais de 60 artesãos vão passar pelo centro histórico de Bragança, de 3 a 7 de maio, a propósito da Feira do Artesanato, que regressa para a sua 35.ª edição.

Em paralelo, de dia 5 a 7, realiza-se a Feira das Cantarinhas, reunindo centenas de expositores. Ao artesanato junta-se a doçaria, moda, produtos da terra, louças e as tradicionais cantarinhas em barro, que dão nome ao evento. Estes dias contam com animação, através de um conjunto de diversões no Parque Eixo Atlântico e na Praça Camões.

Ambos os certames aliam-se ainda ao desporto, com a segunda Meia-Maratona das Cantarinhas, a 14 de maio. Existem percursos de 21, dez e cinco quilómetros, uma caminhada e corridas jovens. Todas as provas têm como partida e chegada a Praça do Município. Este ano, pela primeira vez, na distância de dez quilómetros, vão poder participar atletas em cadeiras de rodas. Há prémios monetários, coletivos e individuais, num valor global de 10 mil euros. Todos os inscritos vão receber uma camisola, assim como um kit de atleta.

A inscrição pode ser feita aqui, até 8 de maio. A Meia-Maratona tem o custo de 15 euros, o percurso de dez quilómetros custa 10 euros e o de cinco quilómetros e a caminhada custam 7 euros. As corridas jovens são gratuitas.