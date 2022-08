Fazer uma pausa na piscina do Lisbon Marriott Hotel

A piscina do hotel a dois passos de Sete Rios e da Praça de Espanha é acessível através do pacote Pool Access, que permite mergulhos das 9h às 18h.

Está situado a dois passos de Sete Rios e da Praça de Espanha, mas o arvoredo alto que emoldura o amplo jardim do Lisbon Marriott Hotel ajuda a esquecer o reboliço citadino. É aqui que está a piscina exterior deste quatro estrelas com mais de 570 quartos, a funcionar há cerca de duas décadas.

Os meses de verão trazem nova dinâmica ao espaço, com o regresso dos pacotes que permitem a quem não está hospedado ir a banhos na piscina, com 16 metros de comprimento e oito de largura, e níveis de profundidade diferentes, dos 1,10 aos 2,10 metros. E aqui, há opções para vários gostos e disponibilidades.

O pacote Pool Access inclui acesso à piscina das 9h às 18h, aos dias de semana ou fim de semana, por 28 e 32 euros, respetivamente. Já o Pool & Room adiciona ao programa uma noite de descanso no hotel para duas pessoas, por 99 euros.

Quem procurar mergulhos e comida pode optar pelo Pool Brunch, por 45 euros. Neste caso, é servida uma bebida de boas vindas – uma mimosa ou copo de espumante ou rosé – e segue-se o buffet com propostas como saladas, sopas, bowls, creme de favinhas, empadas de batata-doce com cogumelos e espinafres, bifinhos de novilho com cogumelos, robalo com legumes gratinados e parmesão, tarte de framboesa, mousse de limão com amêndoa ou fonte de chocolate branco, por exemplo. Em qualquer pacote, até 17 de setembro, está incluída toalha e espreguiçadeira.

Outro destaque é o Bar Paradiso, no jardim junto à piscina, onde se celebra a happy hour todas as quintas e sextas, entre as 16h30 e as 18h30, com descontos de 50% em bebidas selecionadas. E como nem só de braçadas se fazem os dias à volta da piscina, na próxima semana, o jardim do hotel acolhe duas noites de cinema ao ar livre, a 18 e 19 de agosto, pelas 21h, por 16 euros, com direito a pipocas. A oportunidade para (re)ver “Everything Everywhere All At Once”, que tem reunido o aplauso da crítica este ano, e o clássico “Grease”.