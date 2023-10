Faro celebra Modernismo, em novembro, com atividades e um jantar dos anos 70

Entre 9 e 12 de novembro, Faro, a capital do Algarve, recebe o The Modernist Weekend, a celebração da arquitetura e património modernista da cidade, que o The Guardian apelidou de “Palms Springs de Portugal”. Vai haver tours, casas abertas, exposições e até um jantar.

A comunidade de apreciadores da arquitetura modernista vai reunir-se em Faro para quatro dias inteiramente dedicados àquele movimento arquitetónico tão marcante no sul do país. A segunda edição do The Modernist Weekend traz várias novidades, como três novos tours a pé, guiados pela Baixa de Faro, e uma exposição internacional na Fábrica da Cerveja, com entrada gratuita. A organização cabe ao casal Angélique e Christophe de Oliveira, gestores do alojamento local The Modernist, em parceria com o município, que se associou este ano.

Falar do Modernismo algarvio é falar, com propriedade, do célebre arquiteto Manuel Gomes da Costa (1921-2016), natural de Vila Real de Santo António e formado na Escola Superior de Belas Artes do Porto. Foi ele que, influenciado por Oscar Niemeyer e Frank Lloyd Wright, criou uma linguagem arquitetónica própria, a partir das características da escola moderna, e adaptada ao contexto algarvio (marcado por um clima pouco chuvoso e muito soalheiro). Na cidade existem cerca de 300 edifícios modernistas, muitos deles atribuídos ao arquiteto.

Os passeios guiados pretenderão destacar três moradas icónicas. A primeira, a Casa Gago, encomendada por Alfredo Gago Rosa, emigrante que fez fortuna na Venezuela, foi edificada em 1955, destacando-se pelo uso inovador dos materiais e pela relação entre o exterior e o interior. A Casa 1923, por seu turno, é considerada uma joia da Arte Nova e foi recuperada pela PAr – Plataforma de Arquitectura, tendo aberto como alojamento local. As visitas vão passar também pelo hotel Alto House, de 1964, prestes a abrir ao público após renovação.

A programação inclui também a conferência “Património Modernista: passado ou presente?” (dia 10, às 17h), que se proporá debater o potencial de Faro, com a presença de Carlos Oliveira Santos, autor de “Um Niemeyer É Sempre Um Niemeyer”. Os bilhetes para o jantar, visitas e passeios (limitados a 25 pessoas), devem ser comprados antecipadamente online.

A não perder no The Modernist Weekend

Três novos tours pedestres

Em paralelo com o tour pelos edifícios mais icónicos de Manuel Gomes da Costa na Baixa de Faro, liderado por Christopher de Oliveira, haverá três novos. O “Arquitetura Modernista de Faro”, sobre a vida e obra do arquiteto, guiado por Francesca Vita; o “From Bauhaus to Beach House”, conduzido pelo artista Richard Walker ao longo da praia de Faro; e o “Faro Vision”, em que o mesmo artista, baseado em Londres, identificará formas, sombras, cores e azulejos como fonte de inspiração. Algumas das suas peças estão na Fábrica da Cerveja.

“Explorações Modernistas” em exposição

A Fábrica da Cerveja, um equipamento cultural situado na chamada Vila Adentro, ou Cidade Velha de Faro, recebe a exposição com os artistas internacionais Richard Walker (pintura), Sander Patelski (arquitetura e design gráfico) e Michel Figuet (fotografia). Fotografias de Faro, obras de ilustração e design e ilustrações de Palms Springs deverão fazer parte da mostra, totalizando cerca de 30 obras. A exposição durará um mês, com entrada gratuita.

Jantar no Hotel Aeromar

Um regresso à década de 1970 é o que prometem o jantar e festa de encerramento do The Modernist Weekend, no Hotel Aeromar, desenhado por Manuel Gomes da Costa, na praia de Faro. A refeição, algarvia, será em regime de buffet, para permitir aos participantes o convívio em torno do tema e a partilha de networking. Durante o jantar, o especialista e investigador em design e arquitetura modernista Adam Štěch dará uma palestra.

The Modernist Weekend

De 9 a 12 de novembro, em Faro

Bilhetes online em Evenbrite.

Preços por pessoa: Open Houses, 10 euros; Walking Tours; 20 euros; Jantar, 35 euros