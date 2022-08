Famalicão promove fim de semana dedicado ao melão e ao vinho verde

De 19 a 21 de agosto, o melão casca de carvalho, o vinho verde e o fumeiro vão estar em destaque na iniciativa "Melão Verde", a decorrer na Praça - Mercado Municipal de Famalicão.

Levando à letra o ditado popular “com melão, vinho bom”, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai reunir produtores do concelho de melão casca de carvalho e de vinho verde, num dia dedicado à feliz combinação. “Verde Melão” é o nome da iniciativa, promovida pelos pelouros do Turismo e Relações Internacionais do município, este fim de semana, de 19 a 21 de agosto, na Praça – Mercado Municipal.

Aires Mesquita, Augusto Martins e Joaquim Gonçalves são os três produtores de melão, enquanto o vinho ficará a cargo da Casa Agrícola de Compostela, Vinhos Castro e Frutivinhos. Para acompanhar, haverá ainda fumeiro, do Fumeiro do Fernando, do Fumeiro Rosa Mendes e do Talho Divino Salvador.

Também conhecido por melão-champanhe pela sua efervescência e libertação de gás, o melão casca de carvalho é um produto de características únicas muito dependente das condições climatéricas e da existência de um microclima favorável que só existe entre o Minho e Douro Litoral.

Para além da venda e degustação dos produtos típicos da região, a iniciativa prevê ainda a realização de um showcooking a cargo do chef famalicense Álvaro Costa, no dia 20, com sugestões de utilização do melão casca de carvalho e harmonizações.

Animação é coisa que também não vai faltar com concertos – Maria do Sameiro, dia 19, e Costinha, no dia 21 – e DJ Sets. O segundo dia do certame é dedicado à comunidade emigrante que encontrará uma Mostra de Produtos Locais, para matar saudades de petiscos portugueses. A programação completa pode ser conhecida aqui.