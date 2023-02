Exponor recebe Exposição Internacional de Orquídeas do Porto

Matosinhos vai acolher a 12ª Exposição Internacional de Orquídeas do Porto, entre 24 e 26 de março.

Organizada pela Associação Portuguesa de Orquidofilia (A.P.O.), a Exposição Internacional de Orquídeas do Porto é a mais importante da Península Ibérica.

Este ano conta com vários expositores nacionais e estrangeiros, continuando os stands com tillandsias, bromélias e catos a marcar presença. A novidade recai sobre um expositor com terrários decorados com orquídeas miniatura.

A Exposição Internacional de Orquídeas do Porto já passou pelo Jardim Botânico, pelo Palacete Pinto Leite, pelos jardins do Palácio de Cristal e pelo Edifício Transparente, sendo este o sétimo ano que a mesma se irá realizar na Exponor.

Gabriela Meister, presidente da A.P.O., refere que vão existir “mais uma vez, durante todo esse fim-de-semana, palestras sobre diversos temas, desde o cultivo de determinadas espécies de orquídeas a outros temas relacionados com o seu cultivo, ministradas pelos nossos associados ou pelos expositores presentes na exposição”.

O evento volta a contar com uma exposição de desenhos infantojuvenis, resultado do desafio lançado às escolas pela Associação Portuguesa de Orquidofilia.

A 12.ª Exposição Internacional de Orquídeas do Porto poderá ser visitada das 10 às 19h. A entrada tem um custo de cinco euros por pessoa, sendo gratuita para todos os sócios da A.P.O. que tenham as quotas em dia. É possível adquirir bilhetes de três dias a 10 euros. Já se encontram à venda na Ticketline e podem ser comprados na bilheteira da Exponor, nos dias em que decorrerá a exposição.