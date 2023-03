Evasões à sexta: volta ao Mundo à mesa

Conheça a capa e os destaques da edição da Evasões que chega às bancas nesta sexta-feira, grátis com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias, e que pode ser comprada separadamente a partir de sábado.

Tema de capa

Uma viagem pela comida (e bebida) do mundo que tem aberto portas em Lisboa e Porto. Sabores da Coreia do Sul à Geórgia, do México a Israel.