Evasões à sexta: verão nos rooftops

Fique a conhecer os destaque do suplemento Evasões, amanhã nas bancas com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.

Tema de Capa

Novidades nos rooftops de Lisboa e do Porto. Para celebrar o verão com vistas panorâmicas, cocktails e petiscos.

Comer & Beber

Em Aveiro, o ex-libris do café de especialidade mudou de morada. O Porta do Café está maior, com carta reforçada e aberto a eventos culturais.

Comer & Beber

ÀCosta é o novo projeto do chef Olivier da Costa. Situado na Doca da Marinha, em Lisboa, o restaurante aposta no peixe e no marisco.

Ficar

O cinco estrelas M’AR de AR, em Évora, renovou as suas áreas exteriores para a época estival e reforçou o SPA e o restaurante.

Roteiro

Um passeio pela natureza e cultura de Castanheira de Pera, na Serra da Lousã.