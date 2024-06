Evasões à sexta: sair para celebrar o São João

Confira os destaques do suplemento Evasões, que sai amanhã com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.

Tema de capa

É uma festa sem segredos. Nem pausas. Em 2024, a Evasões entra nas celebrações sanjoaninas com um apanhado das novidades que se comem e bebem em freguesias históricas do Porto, e desenha um mapa da animação no país a 23 e 24 de junho.

Conhecer

Inspirada na pastelaria francesa, Joana Quinta abriu o ateliê Sweet Soul há 13 anos. Recentemente, e porque o negócio cresceu, mudou-se para uma casa maior, na mesma em Leça da Palmeira, a sua terra natal.

Novidades

O Fidalgo da Baixa, em Coimbra, tem as montras recheadas com pães de fermentação natural e pastelaria diversa feitos ali mesmo. A manteiga vem de França, e o que mais sai é um croissant.

Crítica

Abriu há pouco e parece que sempre ali esteve, tal a falta que fazia. Além de candidato natural a melhor restaurante italiano de Lisboa, o Rocco congrega tudo o que sempre quisemos numa casa destas: conforto, sabor e surpresa.

Ficar

Cruzando sete séculos de história com a de Sintra e do país, o Penha Longa Resort, aninhado no Parque Natural Sintra-Cascais, celebra três décadas dedicadas ao serviço de cinco estrelas com uma nova imagem: não só a da fachada, pintada com o tom rosa original, mas também a dos quartos e suítes, mais funcionais e modernos. Com muito para fazer, sentir e saborear.