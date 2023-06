Evasões à sexta: roteiros para dias de descanso por Grândola e Alcácer do Sal

Tema de capa

Peixe fresco e vinho com sabor a Atlântico, herdades e hotéis perdidos na natureza, museus e passeios a cavalo no montado: bem-vindos a Grândola e Alcácer do Sal.

Reportagem

O projeto 12 Meses, 12 Chefs quer dinamizar a gastronomia da ilha da Madeira e proporcionar aos clientes experiências diferentes.

Passear

Na Quinta das Manas, em Guimarães, entre mais de cem espécies, os visitantes são convidados a transpor a barreira que os separam dos bichos.