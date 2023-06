Evasões à sexta: esplanadas para sonhar com o verão

Oito esplanadas para nos pôr a cabeça no verão. Algumas com abertura recente, outras arejadas com novas ideias e iniciativas. Urbanas, à vista de mar ou rio. Ou no bosque.

Roteiro Cozinha de mar, garrafeiras, camas clássicas, pão centenário. Motivos não faltam para regressar a Lagos. Restaurantes A comida de rua e os receituários tradicionais inspiram o Asia Connection, um espaço no Porto onde também se dança noite adentro, de cocktail na mão.