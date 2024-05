Evasões à sexta: à descoberta do Pinhal Interior Sul

Conheça a capa e os destaques da Evasões desta semana, que sai à sexta-feira, incluída no Jornal de Notícias e no Diário de Notícias.

Tema de capa

Estendido entre o Médio Tejo, nos concelhos de Mação, Sertã e Vila de Rei, e a Beira Baixa, em Oleiros e Proença-a-Nova, o chamado Pinhal Interior Sul é uma vasta região no centro do país com muito a descobrir. A Evasões passou três dias entre mesas fartas, alojamentos de charme e passeios na natureza, e compilou tudo, num best of para todas as idades.

Passear

Entre arvoredo diverso, hortas, campos para praticar desporto, área de merendas e miradouros, Lisboa estende a oferta de natureza com dois recentes espaços verdes, o Jardim do Caracol da Penha, entre a Penha de França e Arroios, e o Parque da Encosta do Olival, no Lumiar.

Novidades

Paulo Gomes e Emanuel Minez, sócios-fundadores dos premiados bares Red Frog e Monkey Mash, ambos na Praça da Alegria, na capital, subiram até ao quarteirão do Bairro Alto Hotel para reabrir o 18.68. Agora focados na coquetelaria clássica e nos aperitivos ao estilo mediterrânico.

Restaurantes

Fígado de cebolada, rabo de boi com milho frito e arroz de marisco são alguns dos pratos de conforto escritos a giz no menu de ardósia do Pata Gorda, no Porto. Foco no produto e uma oferta vínica invulgar fazem este híbrido de tasco e fine dining.

Ficar

Um pomar virou reduto de tranquilidade para quem quer passar uns dias no campo, a dois passos da Invicta. No meio dos limoeiros do Oporto Lemon Farm há duas casas e um bungalow, cada qual com piscina privativa.