Evasões à sexta: Algarve no Inverno

TEMA DE CAPA

Um passeio pelo Algarve, de Loulé a Tavira. Atravessar a costa para conhecer locais novos e renovados numa região que quer deixar a sazonalidade no passado.

RESTAURANTES

O restaurante Atrevo, no Porto, reabriu portas com novo fôlego. Democratizar o “fine dining” é o objetico da chef Tânia Durão.

PASSEAR

São João da Pesqueira, no coração do Douro vinhateiro, inicia a partir deste sábado a 15.ª edição da Festa dos Saberes e Sabores do Douro. As amendoeiras em flor são um dos muitos motivos de visita.