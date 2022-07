Estreias e regressos de séries para ver nos próximos dias

Sugestões de estreias de séries e de regressos de novas temporadas, para acompanhar nos próximos dias, na televisão e nas plataformas de streaming.

Algiers Confidential

Segunda, dia 18 | AMC | 22h10

Neste episódio, em Argel, Toumi ameaça Ralf com uma ecografia de Amel, grávida de dois meses. Apesar disso, Ralf prossegue com a investigação e no encalço de Alexis Clerel, um infame intermediário da indústria de armamento, e consegue encontrar Peter Richter na Cabília. Na verdade, ele está detido pelo grupo rebelde.

Family Guy

Segunda, dia 18 | Fox Comedy | 17h30

Nova temporada de uma das séries de animação mais adoradas, em que se narram as aventuras de uma estranha família de classe média, os Griffin, que vive na cidade fictícia de Quahog, Rhode Island. A animação acompanha o dia-a-dia de Peter (voz de Seth MacFarlane), o pai; de Lois (Alex Borstein), a mãe; dos filhos Meg (Mila Kunis), Chris (Seth Green) e Stewie (Seth MacFarlane); e do cão falante, Brian (Seth MacFarlane). A série é produzida por Seth McFarlane, Danny Smith e Chris Sheridan. Nos novos episódios, Quagmire conhece uma amante de cães e finge que Brian é o seu cão numa tentativa de a conquistar. Peter e os rapazes, numa loja de discos antiga, contam as histórias de três lendas do rock: Jim Morrison, Muddy Waters e Elton John.

FBI

Quarta, dia 20 | Fox | 17h10

Quando uma forte candidata presidencial, Valerie Caldwell (Sasha Alexander), é alvo de um ataque bomba, OA e Maggie têm de encontrar o criminoso antes que volte a atacar. O caso leva-os a questionar se esta pessoa pretende atingir Caldwell pelas suas aspirações políticas ou por outra qualquer questão que eles desconhecem. Logo a seguir, após um tiroteio num clube noturno, parece que o FBI poderá ter ignorado ameaças anteriores de um grupo supremacista branco local.

Virgin River

Quarta, dia 20 | Netflix

Estreia da quarta temporada. Apesar de não saber se o seu bebé é do marido falecido, de Mark ou de Jack, Mel começa estes novos episódios com otimismo. Durante anos sonhou ser mãe e isso está cada vez mais perto de se realizar. Embora Jack demonstre apoio e entusiasmo, a questão da paternidade continua a incomodá-lo. A chegada de um novo e elegante médico complica ainda mais a situação, já que procura formar a sua própria família.

Mesmo Antes de Cristo

Quarta, dia 20 | RTP2 | 23h50

No ano 31 a.C., Manio Sempronio, um patrício rico, mata acidentalmente um senador e é condenado à morte. Incapaz de acabar com a própria vida, pede que a sentença seja comutada para qualquer outra coisa, seja o que for. Assim, é enviado como legionário para a Trácia, a terra onde o pai, O Magnífico, forjou a sua lenda como militar. Ao fardo de recuperar a honra da família, acresce que está acompanhado pelo seu escravo, Agorastocles: um amigo, um irmão e… outro fardo. Uma série espanhola de 12 episódios.

A Sorte Grande

Quinta, dia 21 | RTP2 | 22h

Oprimido pela falta de dinheiro, Loic e a família vivem com o pai numa pequena casa decadente. Mas um sorteio muda tudo: ele ganha o super jackpot na lotaria nacional. Contra todos os conselhos, decide mudar-se com os seus para um palácio em Genebra, onde conhece Jean-Hubert, um consultor financeiro mal qualificado que o ajudará a aumentar a fortuna recém-adquirida… ou não. Na verdade, Loic tem um sonho: comprar a prestigiada fábrica de relógios Montrex, que demitiu o pai após anos de bons serviços. Mas com ele, nada acontece como esperado. Uma série suíça com oito episódios que acompanha as loucas aventuras de uma família disfuncional que se torna repentinamente rica.

Crimes Graves

Quinta, dia 21 | Fox Crime | 22h

Este spin-off continua a história onde “The closer” ficou, centrando-se no que é preciso para assegurar condenações incontestáveis, explorando como a polícia e os promotores trabalham juntos para construir um caso sólido que leve à confissão do suspeito, a um acordo ou à condenação em tribunal. A equipa de elite, que mantém vários membros da série original, é liderada pela capitã Sharon Raydor, cuja inteligência combinada com o temperamento calmo ajudam o grupo a resolver casos.