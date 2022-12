Estreias e especiais de Natal para ver na televisão e em streaming

Há diversos títulos para acompanhar na Netflix e nos canais Fox Crime, Fox Comedy e AMC.

The Fabulous

Netflix

A série romântica hiper-realista “The fabulous” retrata os sonhos, os amores e as amizades de um grupo de jovens que se dedica de corpo e alma à indústria da moda. Com Chae Soo-bin, Choi Min-ho, Lee Sang-woon e Park Hee-jung.

Death In Paradise: Especial de Natal

Dia 25 | 22h00 | Fox Crime

Primeiro episódio especial de Natal desta produção inglesa. A beleza cintilante e solarenga da ilha de Saint Marie é ensombrada na quadra natalícia por um homicídio desconcertante que traz consigo uma série de suspeitas e o regresso surpresa do agente Dwayne Myers (Danny John Jules). Neste episódio, que conclui as celebrações do décimo aniversário da série, um magnata é encontrado morto e tudo fica ainda mais estranho quando um homem em Londres recebe um cartão natalício misterioso que está ligado à morte da vítima. A seguir

ao Natal, “Death in paradise” continua no Fox Crime com a estreia da 11.ª temporada, a 6 de janeiro, às 22 horas. A sua emissão será semanal – todas as sextas-feiras,

à mesma hora.

Ho… Ho… Homer!

Dia 25 | 14h | Fox Comedy

A série de desenhos animados mais longa da história da televisão tem direito a um especial de dia de Natal composto pela estreia dos seis primeiros episódios da sua mais recente temporada. Nestes, Homer (voz de Dan Castellaneta) está desesperado por provar que não é burro e tenta resolver o caso de uma tartaruga desaparecida do jardim zoológico. Já Lisa (Yeardley Smith) é chamada para jurada, enquanto Marge (Julie Kavner) fica obcecada com a sua bicicleta ergométrica.

The Witcher: Blood Origin

Dia 25 | Netflix

Passado num mundo dominado pelos elfos e cerca de 1200 anos antes dos eventos de “The witcher”, “Blood origin” conta a história de sete párias que se unem contra um poder imparável que lhes tirou tudo aquilo que eles tinham. A sua demanda acaba por criar o primeiro bruxo num conflito que leva à Conjunção das Esferas, em que os mundos dos monstros, dos homens e dos elfos se fundiram numa única entidade. Uma prequela que se estreia em exclusivo na Netflix. As principais interpretações estão a cargo dos atores Sophia Brown, Michelle Yeoh, Minnie Driver, Laurence O’Fuarain, Lenny Henry e Mirren Mack. Drama, ação e aventura para ver a partir do dia de Natal.

Traição

Dia 26 | Netflix

Treinado e moldado pelo MI6, Adam parece ter uma carreira de sucesso garantido. Mas quando o passado lhe bate à porta na forma de Kara, uma espiã russa com quem partilha um histórico complicado, ele é obrigado a duvidar de tudo e de todos. Um triângulo amoroso desenvolve-se entre Kara, Adam e a mulher deste, Maddy – três pessoas a tentarem expor os segredos umas das outras e a gerirem relações políticas e diplomáticas, enquanto procuram agarrar-se às suas vidas pessoais e aos seus entes mais queridos.

Spiral

Dia 27 | 22h10 | AMC

Estreia da terceira temporada. Um cadáver aparece na mala de um carro calcinado, nos subúrbios de Paris. Laure Berthaud, capitã de polícia, assume a investigação, sob a direção do juiz Roban. A sua equipa também descobre que os traficantes de droga fornecem heroína a várias das melhores escolas da capital. Além disso, a advogada Joséphine Karlsson não vê outra saída para reparar a sua carreira a não ser encontrar-se com Maître Szabo, um famoso advogado criminalista que defende delinquentes.