Estreias e destaques de séries para ver esta semana

Entre as estreias, os regressos com novas temporadas e outros destaques, estas são sete sugestões de séries para acompanhar ao longo desta semana, na televisão ou nas plataformas de streaming.

Astrid e Raphaelle

Segunda, dia 14 | Fox Crime | 22h

Estreia da terceira temporada. Astrid Nielsen (Sara Mortensen) e Raphaelle Coste (Lola Dewaere) estão de volta para mais uma ronda de investigações. Nos novos episódios, Astrid e a comandante Raphaelle retomam o serviço, desta vez com adeptos das teorias da conspiração a invadir uma comunidade de índios americanos. Pelo caminho, são desvendados os segredos de um mosteiro e até enfrentam o criminoso que o pai de Astrid perseguia no momento em que foi assassinado.

Regras do Jogo

Segunda, dia 14 | Fox Comedy | 21h25

Em “Regras do jogo”, as relações homem-mulher são exploradas a partir de três pontos de vista: um casal recém-noivo que está no auge da felicidade, Adam (Oliver Hudson) e Jennifer (Bianca Kajilch); um casal feliz unido há muito tempo, Jeff (Patrick Warburton) e Audrey (Megyn Price); e um homem solteiro, Russell (David Spade), que evita compromissos. Todos vão descobrir que os diferentes momentos dos relacionamentos, muitas vezes confusos, podem parecer uma montanha-russa. Por muito que uma pessoa descreva uma experiência, só se entende realmente uma situação se se passar por ela.

O ano da morte de Ricardo Reis

Segunda, dia 14 | RTP1 | 22h45

Uma viagem pela história de um dos mais famosos heterónimos pessoanos, Ricardo Reis, o qual José Saramago fez regressar a Portugal ao fim de 16 anos de exílio no Brasil. Este é o ponto de partida. Está-se em 1936, ano de todos os perigos, do fascismo de Mussolini, do nazismo de Hitler, da guerra civil espanhola e do Estado Novo salazarento em Portugal. Com Chico Díaz, Luís Lima Barreto, Victoria Guerra, Catarina Wallenstein e Rui Morisson. Realização de João Botelho.

Sombra – Uma Mãe Sabe

Quarta, dia 16 | RTP1 | 00h30

Minissérie com realização e argumento de Bruno Gascon, baseada em factos verídicos. Anos depois do desaparecimento de uma criança, uma mãe continua a tentar encontrar o filho após um rapto que a justiça não consegue resolver. Ela move-se num universo que a quer obrigar a esquecer-se do passado e a fazer o luto por uma criança que ela acredita ainda estar viva. Com Ana Moreira, Miguel Borges, Vítor Norte, Tomás Alves, Joana Ribeiro, Sara Sampaio, Lúcia Moniz, Raimundo Cosme e Ana Bustorff.

Os Larkins

Quarta, dia 16 | AXN White | 21h25

Comédia dramática que gira em torno da vida da família Larkin, num envolvente cenário rural, na década de 1950 em Kent. A história foca-se na adaptação do romance clássico “The darling buds of May”, escrito por H. E. Bates e acompanha as rotinas e aventuras desta família invulgar. Bradley Walsh e Joanna Scanlan são os cabeças de cartaz. A realização é de Andy De Emmony. O AXN White emite um episódio às quartas-feiras, sempre pelas 21.25 horas.

Investigação Criminal

Quinta, dia 17 | AXN | 22h

Estreia da 20.ª temporada. Estes novos episódios deixam os espectadores com saudades de Gibbs, uma das personagens icónicas da história que já não vamos encontrar nesta fase. Agora, acompanham-se as aventuras de Alden Paker, que se encontra em fuga com a sua mulher, Vivian. A equipa dedica-se então à investigação de quem poderá ter tido influência na sua acusação, de forma a limpar o seu cadastro. Com Mark Harmon e Sean Murray. Para ver às quintas-feiras, pelas 22 horas.

1899

Quinta, dia 17 | Netflix

Em 1899, um barco a vapor lotado de emigrantes ruma em direção ao oeste, deixando para trás o velho continente. Provenientes de diferentes países da Europa, os passageiros partilham a esperança no novo século e o sonho de um futuro melhor além-fronteiras. Mas, quando se cruzam com outro navio de emigrantes à deriva em mar alto, a viagem ganha contornos inesperados. Aquilo que encontram a bordo transformará a sua travessia até à terra prometida num terrível pesadelo, com experiências anormais e inexplicáveis à mistura. Uma história cheia de reviravoltas e mistérios, com Emily Beecham, Andreas Pietschmann e Aneurin Barnard nos principais papéis. Uma série alemã dos mesmos criadores de “Dark”.