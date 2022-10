Estreias e destaques de séries para ver esta semana na TV

Entre estreias, regressos e outros destaques, sete sugestões de séries para acompanhar ao longo desta semana na televisão.

Chegar a Casa

Segunda, dia 3 | RTP1 | 23h45

Um projeto realizado por Sérgio Graciano que junta atores portugueses e espanhóis, com argumento de Filipa Poppe e Joana Andrade. Tudo começa quando Marta ouve a frase que mais temia do marido, Cayetano: “Acho que isto já deu o que tinha a dar”. Acabam-se 15 anos de casamento e uma rotina a que Marta costumava chamar de felicidade. Cayetano, CEO de uma empresa de telecomunicações, pediu o divórcio e todos os sinais que Marta ignorou ao longo de meses fazem agora sentido: foi trocada por uma manicure, Lola. Marta, responsável de comunicação na empresa de Cayetano, pede a demissão e muda-se com os filhos para a terra dos pais, Arcos de Valdevez, no norte de Portugal. Já Cayetano deixou a moradia da família para ir viver com a nova namorada. Este divórcio será apenas o cair da primeira peça de um dominó que, com o seu efeito, a todos irá afetar.

Boa Vizinhança

Segunda, dia 3 | Fox Comedy | 20h40

Neste episódio, a paciência de Dave é posta à prova quando a irmã de Gemma aparece com planos para ficar por algum tempo. Calvin fica cada vez mais frustrado por Malcolm ainda estar a viver lá em casa.

The Walking Dead

Segunda, dia 3 | Fox | 22h10

Depois de dizimada pelos Whisperers, Alexandria está à beira do colapso. Quando um grupo parte na perigosa missão de encontrar alimento, terão de enfrentar o terror como nunca antes aconteceu. É assim este episódio da 11.ª temporada de “The walking dead”, a série adaptada da banda desenhada de Robert Kirkman, ambientanda num mundo de terror pós-apocalíptico após o planeta ter sido invadido por zombies. Com Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan e Christian Serratos.

The Good Doctor

Terça, dia 4 | AXN | 22h

Estreia da sexta temporada. A anterior terminou com Murphy (Freddie Highmore) a casar-se com Lea Dilallo (Paige Spara) no telhado do hospital, na presença dos amigos. No entanto, nesse mesmo dia, Lim encontrou a enfermeira Villanueva a sangrar, esfaqueada pelo ex-namorado. Enquanto tenta ajudar, também ela foi atacada e, antes que conseguisse, foi esfaqueada duas vezes, deixando a sua vida em perigo com os seus amigos por perto, aparentemente alheios à sua condição.

Luther

Quarta, dia 5 | AMC | 22h10

Adaptação francesa do original britânico “Luther”, protagonizado em 2010 por Idris Elba. Christopher Bayemi interpreta Théo Luther, o inspetor chefe da Unidade Central Operativa da Polícia de Paris, que opta por métodos pouco convencionais para tratar dos casos que lhe chegam às mãos. A unidade de Luther está encarregada dos delitos mais graves e, depois de meses a investigar um assassino e pedófilo em série, o protagonista sofre uma crise nervosa e demora algum tempo a recuperar. Agora, depois de sair da reabilitação, terá de reunir provas contra Alice, uma mulher misteriosa que, segundo Luther, assassinou os seus pais e começou a persegui-lo, enquanto resolve alguns dos piores crimes de Paris.

República

Quarta, dia 5 | RTP1 | 15h15

Uma protagonista feminina, puramente ficcional, cruza-se, dadas as suas relações sociais privilegiadas, com os protagonistas da época, quer da política, quer da cultura ou da vida social. Começando nas semanas anteriores, a narrativa centra-se nos acontecimentos de 3, 4 e 5 de outubro de 1910. Do rei D. Manuel II a José Relvas ou Machado dos Santos, são muitos os protagonistas da história deste período presentes nesta série, com acompanhamento científico e histórico de António Reis.

Gigantes

Quinta, dia 6 | AMC | 09h34

Transmissão dos três primeiros episódios da segunda temporada desta série espanhola. Os irmãos terão de deixar de lado o ódio e unir forças para sobreviver. Tanto os ciganos como a polícia querem-nos mortos, mas a maior ameaça virá das mulheres que os rodeiam: Sol Guerrero é tentada a desistir de Tomás para proteger a filha Carmen enquanto a inspetora Angela Marquez chantageia Barbara, a namorada de Daniel, para a ajudar a apanhar os Guerreros. Dececionada com os pais, Carmen decide seguir o seu caminho.