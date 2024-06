Estes hotéis vão ter experiências para revitalizar o corpo e a mente

A marca portuguesa de spa de luxo Serenity – The Art of Well Being anunciou a sua agenda para os meses de verão, focada em exercícios para cuidar do corpo e da mente. As atividades decorrem nos hotéis Hyatt Regency, em Lisboa; Sheraton Cascais e Pine Cliffs, em Albufeira.



Ajudar a “refrescar, rejuvenescer, libertar qualquer tensão ou stress acumulado e criar as mudanças de vida que sejam necessárias para transformar os sonhos em realidade” é a promessa dos exercícios promovidos pelos eventos Power & Flow e Full Moon Yoga. Estes programas, desenvolvidos pela marca de spas Serenity – The Art of Well Being, estão a decorrer desde o dia 21 de junho e prolongar-se-ão até 28 de setembro, tendo lugar em vários hotéis de luxo.

O Power & Flow, realizado pelo ginásio Active by Serenity, decorre nos dias 29 de junho e 28 de setembro nos hotéis Hyatt Regency Lisboa e Sheraton Cascais com objetivo de “promover a atividade física e o bem-estar do corpo e da mente”, lê-se em comunicado. Serão exercícios físicos, localizados e aeróbicos, que terminarão numa aula de pilates, alongamentos e respiração. “O objetivo é encorajar a força e a calma, a intensidade e o relaxamento, o yin e o yang”.

Já o Full Moon Yoga, ioga à luz cheia, terá novas sessões no Hyatt Regency Lisboa, Sheraton Cascais Resort e Pine Cliffs Resort nos dias 21 de julho, 19 de agosto e 17 de setembro. “Os participantes são convidados a mergulhar no seu mundo interior”, promovendo “a autorreflexão, limpeza das energias indesejadas e a conexão com a natureza”. A atividade tem início às 20h, depois de um encontro entre todos os participantes às 19h30. O preço é de 20 euros/pessoa.

Ambos os eventos começam às 09h30 com um encontro e as aulas começam às 10h. Custam 10 euros/pessoa, no caso do Power & Flow, e requerem inscrição antecipada em https://activebyserenity.com/en/events/ (Power & Flow) e em serenity-spa.com (Full Moon Yoga).