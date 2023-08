Este mês, vai nascer uma nova praia fluvial no Alentejo

A Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos é inaugurada a 11 de agosto, no concelho de Cuba. Além do areal de 250 metros, a praia conta com centro náutico, torre de observação de aves, bar, restaurante e piscina fluvial.

Uma praia fluvial nas margens de uma albufeira do concelho de Cuba, distrito de Beja, entra em funcionamento este mês, integrada num projeto que envolve mais de um milhão de euros, revelou o presidente do município. O autarca de Cuba, João Português, indicou à agência Lusa que a praia vai ser inaugurada no dia 11, na barragem de Alvito, também conhecida por Albergaria dos Fusos, cujo paredão está situado neste concelho alentejano.

“Não é apenas uma praia. É um projeto que iniciámos há cerca de seis anos de um ‘Ecopark do Alentejo Central’, porque é uma junção de infraestruturas que vão ter uma fruição com a natureza”, salientou o presidente da Câmara de Cuba. Segundo o autarca, além da praia fluvial, também vão ficar agora disponíveis outras valências, como um centro náutico, uma torre de observação de aves, infraestruturas de apoio, bar, restaurante e uma piscina fluvial.

Estas valências, adiantou, fazem parte da primeira fase do projeto do ‘Ecopark’, que abarca outras duas e que no total envolve um investimento superior a um milhão de euros, com apoio do Turismo de Portugal, através do programa Valorizar. Situada próximo do paredão da barragem, a praia fluvial conta com um areal com cerca de 250 metros de extensão, no qual será criada uma zona para prática desportiva, referiu o presidente do município.

João Português assinalou que já está em execução a segunda fase do projeto, que inclui a construção de um parque de autocaravanas e de um centro de ‘cycling’, prevendo a sua conclusão até outubro. Quanto à terceira fase, em que está prevista a instalação de um passadiço flutuante que ligará a piscina fluvial e uma pequena ilha em frente ao areal da praia, o autarca disse que está a ser preparada no terreno para que fique concluída no próximo ano. “Tudo isto é um projeto único que tem uma componente pedagógica, de lazer e desportiva, mas também de promoção dos recursos naturais que esta albufeira e a zona envolvente têm”, acrescentou.