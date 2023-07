Este fim de semana há uma recriação histórica e um mercado oitocentista na Lourinhã

De 14 a 16 de julho, o concelho da Lourinhã recebe a recriação histórica da Batalha do Vimeiro, com mais de 200 participantes, e um mercado oitocentista, com atividades para toda a família.

Este fim de semana, a Lourinhã regressa ao início do século XIX, para mais uma recriação história da Batalha do Vimeiro, assinalando o seu 215º aniversário. O evento tem lugar junto ao Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro (CIBV) e junta mais de 200 recriadores nacionais e estrangeiros, nomeadamente espanhóis, franceses, ingleses e canadianos.

Ao longo dos três dias do evento serão dinamizadas várias atividades para os mais novos e famílias. No sábado, a partir das 11h, acontece um passeio comentado pela aldeia do Vimeiro, com passagem pelos locais com memórias associadas a este episódio histórico, como o Monumento Comemorativo do Primeiro Centenário, a Igreja do Vimeiro, o Quartel-General de Wellington e o Hospital de Campanha.

Este ano, o evento organizado pela Câmara Municipal da Lourinhã, em parceria com a Junta de Freguesia do Vimeiro, a Associação para a Memória da Batalha do Vimeiro (AMBV) e a Associação Napoleónica Portuguesa (ANP), abraça o tema “Da Guerra para a Paz”, que “remete-nos para a importância de educar para uma sociedade em que haja cooperação, partilha e respeito pelo outro.”, realça José Tomé, vice-presidente da Câmara Municipal da Lourinhã, em comunicado.

Em linha com a temática, estão previstas várias oficinas, ateliers e sessões de contos que exploram a ideia de paz, como a atividade dinamizada ao final da manhã de sábado pela Papão de Contos, que dá a conhecer aos mais pequenos “um soldado que não gostava de guerra”: Ramos de Oliveira – O Soldado da Paz.

No domingo, às 16h, realiza-se a oficina Semear a Paz em Campos de Guerra, uma atividade que incentiva todos os participantes a decorarem um vaso biodegradável com tintas naturais e a semearem e cuidarem da paz, que, simbolicamente, estará representada por uma semente de girassol.

Este ano, o evento conta também com um mercado oitocentista e animações espalhadas pelas ruas do Vimeiro e da vila da Lourinhã. O programa completo está disponível no site oficial do evento batalha do Vimeiro 1808.