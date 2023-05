Estas seis igrejas são marcos arquitetónicos espalhados pelo país

Projetos arquitetónicos inovadores, com contributos de artistas destacados, fazem destas igrejas e capelas pontos a visitar um pouco por todo o país, incluindo ilhas. Hoje, como ontem, os olhos ainda se podem abrir em espanto.

PORTALEGRE | Igreja de Santo António

O projeto de autoria do arquiteto João Luís Carrilho da Graça teve de esperar 15 anos para ver a luz do dia, mas, em 2008, o conjunto da Igreja de Santo António e do centro paroquial e comunitário deu-se a conhecer com uma frescura contemporânea, próxima do minimalismo. Uma sucessão de longas superfícies brancas muradas abrem-se num pátio-adro, ladeado pelas alas onde se distribuem os centros comunitário e paroquial. Ao fundo, encontra-se a igreja, de fachada inferior envidraçada, que deixa ver através da parede oposta – também em vidro – a rocha quartzítica posta a descoberto pelo terreno aplanado. AC

Rua Padre Diogo Pereira Sotto Mayor, 2, Portalegre

LOURES | Igreja de Santo António de Moscavide

A Igreja de Santo António de Moscavide, projetada pelos arquitetos João de Almeida e António de Freitas Leal, foi inaugurada em dezembro de 1956, no âmbito do Movimento de Renovação da Arte Religiosa (MRAR). De linhas modernas e estilo sóbrio, tem estatuto de Monumento de Interesse Público, classificação essa que abrange o campanário, o adro fronteiro e o património móvel integrado. Entre os seus atrativos contam-se obras de artistas como Manuel Cargaleiro (responsável pelo painel de azulejos que se destaca na fachada principal), Lagoa Henriques, José Escada, Barata-Feyo ou Madalena Cabral. CF

Avenida de Moscavide, União das Freguesias de Moscavide e Portela, Loures

Web: paroquiademoscavide.org

LEIRIA | Igreja de Nossa Senhora da Conceição

A construção da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, na freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria, data do final dos anos 1960. À época, o arrojo do arquiteto Mota Lima (1929-2012) – que deixou marca em várias regiões do país – impressionou a população. A igreja integra um espaço interno de planta retangular simples e uma torre de betão, utilizando o tijolo como revestimento e a contribuição das artes plásticas. No final da década de 80, viria a ser ampliada, através de um complexo pastoral. O projeto foi assinado pelo arquiteto Erich Corsepius (1929-2009), que desde a década de 70 colaborava com a diocese de Leiria-Fátima em várias obras, nomeadamente no Santuário de Fátima. PSL

Av. Nossa Sra. da Conceição 165, Santa Eufémia, Leiria

Tel: 244 801 925

POMBAL | Igreja Matriz da Guia (com foto)

É um edifício imponente, considerado por muitos um cartão de visita da arquitetura religiosa moderna, aquele que alberga a Igreja Matriz da Guia, no concelho de Pombal. O projeto – oferecido pelo engenheiro Fernando Lopes Serra, natural daquela vila – é assinado pelo arquiteto Paulo Onofre. A igreja foi inaugurada no dia 12 de outubro de 1997. Há quase 26 anos deixou a comunidade num clima de espanto, perante os materiais utilizados (parecia inacabada, por ser revestida a cimento) e a própria conceção: um Cristo estilizado, num original altar. Como a santa padroeira (Nossa Senhora da Guia) permaneceu na ermida, no centro da localidade, a santa que ali se venera é Nossa Senhora do Ó, ou da Expectação, a santa grávida. PSL

Rua da Igreja, 25, Guia, Pombal

Tel.: 236951178 / 915743728

Das 9h às 19h

FAMALICÃO | Igreja de S. Tiago de Antas (com foto)

A poucos passos da igreja românica que desde o século XIII serviu a comunidade, ergue-se agora uma nova igreja, desenhada pelo arquiteto famalicense Hugo Correia, e construída em 2016. Sobressai, à primeira vista, a sua forma elíptica inspirada no cálice e cruz de paixão, e os anéis que rodeiam o templo, a lembrar a coroa de espinhos usada por Jesus na crucificação. No chão de madeira da igreja existem duas linhas em mármore que ligam o exterior do edifício ao altar: uma representa o rio Jordão, local do batismo de Cristo, a outra simboliza o sangue da espada de S. Tiago. AC

Rua Frei Bartolomeu dos Mártires, Antas

Vila Nova de Famalicão

SÃO MIGUEL | Capela da Luz Eterna

Uma capela mortuária em forma de pirâmide invertida distingue-se desde 2018 na paisagem rural da pequena aldeia de Ponta Garça, concelho de Vila Franca do Campo, no sul da ilha de São Miguel, nos Açores. A obra do arquiteto local Bernardo Rodrigues está instalada sobre um espelho de água, numa encosta, inclinada em direção ao mar, e exibe uma fenda no teto que deixa entrar um feixe de luz para iluminar o espaço interior despojado. O edifício tem uma base em betão e uma estrutura metálica forrada no exterior com lajes de mármore guatemalteco verde escuro. AC

Rua das Saudades, Ponta Garça

São Miguel, Açores