Estas são as dez finalistas portuguesas a Árvore do Ano 2023

Até 5 de janeiro, o público vota online nas finalistas do concurso Árvore do Ano 2023. À semelhança dos anos anteriores, a vencedora representa Portugal na competição europeia, em fevereiro.

As dez candidatas portuguesas a Árvore do Ano 2023 já estão escolhidas e a votos, até às 23h59 do dia 5 de janeiro. O vencedor do concurso, eleito pelo público na página oficial, será anunciado no dia seguinte e irá representar Portugal na competição europeia Tree Of The Year 2023, com as vencedoras de cada país aderente, em fevereiro. Trata-se de uma iniciativa que nasceu na República Checa, que visa honrar a beleza e as histórias de diferentes espécies, e que entretanto foi alargada a outros territórios, organizada pela Environmental Partnership Association.

Uma azinheira de 250 anos localizada em São Brás de Alportel, com 17 metros de altura; um castanheiro com 500 anos e 26 metros de altura ,em Pêra do Moço (Guarda); e um eucalipto com 132 anos e 43 metros de altura, em Sátão (Viseu), estão entre os mais votados, neste momento. Exemplares de plátanos, oliveiras, metrosíderos e carvalhos, de norte a sul, fazem também parte dos dez finalistas, que podem ser consultados aqui.

Na edição de 2022, um sobreiro de 250 anos na aldeia do Vale do Pereiro, em Arraiolos, foi o vencedor do concurso nacional. Já no ano anterior, a competição foi ganha por um plátano situado no centro de Portalegre, sendo este o maior exemplar da sua espécie na Península Ibérica.