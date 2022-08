Está quase aí a Feira do Livro do Porto (com mais de 100 atividades grátis)

A Feira do Livro do Porto regressa aos Jardins do Palácio de Cristal já nesta sexta-feira. Há 84 expositores, 126 pavilhões de livrarias e editoras e mais de uma centena de atividades gratuitas, numa edição muito voltada para a poesia e que presta homenagem à autora Ana Luísa Amaral, falecida recentemente.

A vida e a obra de Ana Luísa Amaral, poeta multifacetada (também escreveu livros infantis, de teatro, ficção e ensaio; foi tradutora, professora universitária e investigadora), são celebradas logo no fim de semana de arranque, em diferentes momentos. Por exemplo, neste sábado, às 15h, é-lhe atribuída uma tília, em jeito de homenagem; e às 16h é exibido, no auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, o primeiro documentário sobre a autora, que ajudou, inclusive, a programar o certame. “Entre Dois Rios e Outras Noites” é o nome do filme, assinado por Nuno F. Santos e João Nuno Soares.

Mas há muito mais para ver e fazer, nesta nona edição da Feira do Livro do Porto, que se prolonga até 11 de setembro, com organização da Câmara Municipal e subordinada aos temas “Imaginar” e “Agir”. A programação abrange mais de uma centena de atividades, todas gratuitas: conversas, lições, concertos, oficinas, exposições, sessões de cinema e outras iniciativas, dirigidas, inclusive, ao público infantojuvenil.

Nos dias úteis, a feira funciona das 12h às 21h, sendo que à sexta encerra às 23h. Ao sábado, o horário estende-se das 11h às 23h, e no domingo das 11h às 21h. Quem não tiver oportunidade de visitar o certame pode sempre ouvir a Rádio Estação, que vai estar no recinto a transmitir diariamente, na frequência 97.3 FM, conversas com escritores, espetáculos e outros eventos em destaque.