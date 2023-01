Esta exposição mostra 17 ícones do Porto em miniatura

Licínio Sousa, um ourives joalheiro do Porto, começou a construir miniaturas de ícones da cidade aos 70 anos. Dezassete dessas peças estarão em exposição Ateneu do Porto até ao final de fevereiro.



Pequenos em dimensão, mas com grande capacidade de atração. São assim as 17 miniaturas de ícones do Porto construídas pelo ourives joalheiro Licínio Sousa, cuja exposição tinha término previsto para o final de janeiro, mas foi prolongada até ao final de fevereiro. Está no Ateneu Comercial do Porto e pode ser visitada de segunda-feira a sábado pelo valor de 5 euros/bilhete (que pode ser comprado online, no website daquela instituição).

O Palácio de Cristal, a Livraria Lello, a Sala da Sessões da Câmara do Porto, o hall da Estação de São Bento ou o Salão Árabe do Palácio da Bolsa são alguns dos lugares replicados à escala. A Torre dos Clérigos, o Palácio da Bolsa, a Feitoria Inglesa, a Ribeira e as pontes (incluindo a das Barcas e a Pênsil), os Paços de Concelho, a Livraria Lello, o Café Majestic, o Marégrafo da Foz do Douro e os Sanitários do Passeio Alegre também fazem parte da exposição.



Segundo comunicado, Licínio Sousa começou a construir estas peças aos 70 anos, com recurso a madeira de teca, faia e mogno, entre outras, cedidas por um vizinho carpinteiro; enquanto um outro amigo o ajudava a resolver problemas mecânicos ou elétricos e a mulher e o filho (herdeiro do legado do pai) tratavam das pinturas. Algumas peças, além de iluminadas por dentro, são também animadas mecanicamente, ganhando vida para espanto de todos.

A exposição pode ser visitada de segunda-feira a sábado, das 10h às 13h e das 14h30 às 18h.