Está a chegar às Montanhas Mágicas um festival que celebra a natureza

A 6 e 7 de maio, o Pés na Serra regressa aos sete concelhos das Montanhas Mágicas, no centro e norte do país. Esta segunda edição traz caminhadas, oficinas e muita música.

Ladeado a sul pelo Vouga e a norte pelo Douro, há um território composto por montanhas e vales que dinamiza um festival. Chama-se Pés na Serra e abraça os sete concelhos das Montanhas Mágicas: Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra. Assume-se como uma iniciativa ecológica que celebra a natureza, as comunidades das serras e os materiais regionais.

A programação engloba caminhadas, passeios fotográficos, teatro, oficinas de artesanato, mercados de produtos locais e biológicos, oficinas de cerâmica e macramé, entre outras atividades.

Os mais pequenos vão poder ser pastores por algumas horas, alimentando os cabritos e as ovelhas do rebanho da Arada. Vão ainda existir sessões dedicadas a questões como o papel dos rebanhos e das abelhas nos ecossistemas.

Tratando-se de um festival, a música não fica esquecida. Há espetáculos e bailes tradicionais, com nomes como Celina da Piedade, Márcia e Tó Trips.

O festival nasceu em 2022, com o nome Pés na Terra. É organizado com as comunidades das Montanhas Mágicas e tem entrada gratuita.