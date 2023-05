Está a chegar ao Porto um ciclo de concertos para cães (e companhia)

"Música entre Espécies Companheiras" é a iniciativa que vai levar a vários espaços da cidade uma série de concertos mensais pensados para os amigos de quatro patas e os seus donos. Os espetáculos são de entrada livre.

Arranca a 28 de maio, domingo, o novo ciclo de concertos proposto pela Galeria Municipal do Porto, e dedicado aos habitantes caninos da cidade. A iniciativa “Música entre Espécies Companheiras” conta com curadoria da editora Lovers & Lollypops e irá levar espetáculos “concebidos e realizados para, e com cães, e os seus companheiros humanos” a vários locais do Porto.

“Inspirados no Manifesto das espécies companheiras, da filósofa Donna J. Haraway, e em estudos científicos sobre a inclinação dos cães para o som e a música, os concertos irão ter em conta as sensibilidades e capacidades auditivas únicas destes animais, através do conhecimento de especialistas em audição canina.”, informa a organização, em comunicado.

O primeiro concerto acontece no parque da Quinta do Covelo, às 18h, com as “sonoridades contemplativas e psicadélicas” de OMNE. Os espetáculos acontecem mensalmente, até ao final do ano, e contam com uma lista eclética de participações: Gaspar Cohen & Francisco Babo, Violeta Azevedo & Ariyouok, Lendl Barcelos & Dora Vieira, Cobracoral e João Grilo & Suzana.

A entrada é gratuita em todos os concertos, mas sujeita à lotação de cada espaço. Toda a informação pode ser encontrada no site da Galeria Municipal do Porto.