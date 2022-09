Está a chegar a Lisboa o Fashion-Art-Food&Wine Festival

O hotel Sofitel Lisbon Liberdade recebe, desta quinta-feira 29 a 26 de outubro, um evento que junta os mundos da moda e arte com propostas de gastronomia e vinhos. Todos os fins de tarde e noites contam com shows de cocktails elaborados pelos bartenders do Matiz Lisboa Bar.

O primeiro dia do Fashion-Art-Food&Wine Festival arranca com o DJ francês Jeff Lennon e petiscos do chef Daniel Schlaipfer, responsável pela cozinha do restaurante Matiz Lisboa. Termina a 26 de outubro com um Portugal Wine Tasting & Perfums, workshop de Cláudia Camacho que junta os aromas dos perfumes às notas de vinho.

Destaque, a 15 de outubro, para o jantar Les Dîners, elaborado por Schlaipfer e por Diogo Rocha, que comanda a cozinha do restaurante Adega em San José, na Califórnia, com uma estrela Michelin. Dividida por seis momentos, a nota de imprensa descreve a refeição como uma “viagem cultural de sabores”, complementada por uma seleção de vinhos e champanhes. A banda sonora é fornecida pelo DJ Jade Alvim, pelo trio de Teresa Macedo e por Frank Bechemilh. Marcado para as 19.30 horas no Matiz Lisboa Restaurant & Bar, o jantar custa 150 euros por pessoa.

Também no dia 15, a exposição “When fashion becomes art”, de Stephane Koerwyn, é inaugurada no lounge do Sofitel Lisbon Liberdade, cruzando moda, esculturas metálicas e sobreposições de pintura.