Espetáculo imersivo “Quadros Vivos de Caravaggio” anima o Porto até domingo

A dramatização monumental do encenador português Ricardo Barceló “Quadros Vivos de Caravaggio” vai estar em cena na Igreja da Senhora da Conceição, no Porto, entre esta quinta-feira, 23 de novembro, e domingo, com sessões às 15h30 e 21h30.



Vinte e uma obras do pintor italiano Caravaggio vão ser recriadas naquela que é considerada uma das mais bonitas igrejas do Porto, a Igreja da Senhora da Conceição, durante os dias 23 e 26 de novembro (entre esta quinta-feira e domingo), durante o espetáculo imersivo “Quadros Vivos de Caravaggio”, da autoria do encenador português Ricardo Barceló.

“Combinando a pintura barroca com a música clássica e o teatro, a dramatização de Barceló recria uma sequência de 21 obras do famoso artista do Barroco, que se vão construindo e desconstruindo ao som da Missa em B menor do compositor alemão Johann Sebastian Bach”, lê-se em comunicado. Trata-se de um espetáculo de grande impacto visual, marcado pela “luz, a harmonia dos movimentos, a estética e a emoção”.

As obras de Caravaggio, “caracterizadas pela representação da irredutibilidade e imperfeição humanas”, são trabalhadas, cena a cena, com uma iluminação especial, por forma a emular o efeito luminoso caraterístico dos seus quadros – o Tenebrismo –, à medida que a expressão facial dos modelos recria a realidade crua, palpável e sensorial das suas pinturas”, acrescenta o mesmo comunicado.

“Ressurreição de Lázaro”, “A decapitação de João Batista”, “Madalena Arrependida” e “Enterro de Santa Lúcia” são algumas das obras de inspiração religiosa do pintor revisitadas nesta produção, assim como “Judite e Holofernes”, “Sacrifício de Isaac”, “Flagelação de Cristo”e “A Morte da Virgem”. Os bilhetes para o espetáculo imersivo estão disponíveis online a partir de 20 euros/pessoa.

As sessões, a ter lugar na Igreja da Senhora da Conceição, na Praça Marquês de Pombal, no Porto, têm uma hora de duração e decorrem às 21h30 nos dias 23 e 24 de novembro; às 15h30 e às 21h30 no dia 25 e às 15h30 no dia 26. A peça é indicada para maiores de seis anos, sendo que os menores de 18 anos devem ser acompanhados por um adulto.

A encenação de Ricardo Barceló convida ainda o público a conhecer a torre da Igreja da Senhora da Conceição, um miradouro com mais de 50 metros de altura com vista panorâmica sobre o Porto.