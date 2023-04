Ermelo: Caminhar junto ao rio Lima, entre laranjeiras e património

Um passeio ribeirinho, com paragens para apreciar a paisagem e conhecer o património, numa encosta da serra do Soajo, voltada ao Lima.

O novo ancoradouro de Vilarinho de Souto, montado sobre o rio Lima, num dos extremos da Ecovia do Ermelo, é um dos locais onde Cláudia Fernandes costuma organizar os piqueniques de almoço nos tours de um dia da North Land. Antes de descer à margem desse Lima mais amplo e tranquilo, recomenda-se apreciá-lo do alto, da panorâmica que oferece o recém-criado Miradouro da Pedralta, em Gração. “É uma tentativa de descentralizar e levar as pessoas a descobrir todo o território”, afirma Cláudia. Depois de cinco anos a trabalhar em turismo, lançou-se com um projeto seu, direcionado para passeios de jipe e experiências de montanha. “Não fazemos todo-o-terreno”, alerta. “Gostamos que os nossos tours tenham um cariz mais interpretativo. As pessoas têm de perceber onde estão, a importância do território em que estão inseridos, que é Parque Nacional e Reserva da Biosfera. Tentamos sempre sensibilizar para um turismo de natureza responsável”, explica a arcoense, natural de Ázere, mas com uma costela soajeira. “Sou acima de tudo uma apaixonada por Arcos de Valdevez e pelo Alto Minho.”

Durante quatro horas ou um dia inteiro (no segundo caso, os programas incluem um piquenique com produtos regionais ou um almoço num restaurante típico), Cláudia Fernandes cria um passeio à medida do cliente, com várias paragens, para apreciar miradouros ou fazer pequenos percursos pedestres. “Queremos que num dia a pessoa tenha o maior número de experiências locais possível”, afiança.

Nesta encosta da serra do Soajo, a ecovia é um dos produtos mais requisitados. É “um percurso tranquilo” à beira-rio, de cinco quilómetros, que liga Vilarinho a Ermelo. Segue a corrente do Lima, à sombra do arvoredo, e termina numa ponte romana, passando pelos laranjais de Ermelo. “A proximidade com o rio cria aqui um microclima que faz com as laranjas sejam diferentes. São de casca fina, muito doces e com muito sumo”, comenta a guia.

Um pequeno desvio, já para o final do percurso, leva ao antigo Mosteiro de Ermelo, uma construção medieval cisterciense de que apenas restam a igreja e as ruínas dos claustros, mas que mantém uma forte tradição romeira, ligada à devoção a S. Bento. “No 11 de julho, as pessoas ainda hoje têm o costume de fazer a peregrinação durante a noite para chegar aqui à primeira missa da manhã”, conta Cláudia, ela própria uma cumpridora da tradição.