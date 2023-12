Época natalícia chega ao Mercado do Bolhão com um programa especial

O tradicional mercado portuense recebe uma feira com bancas temporárias alusivas à época e programação musical.

A partir de dia 14 e até dia 16, o Bolhão recebe a Feira de Natal, com produtos tradicionais desta época. As bancas temporárias ocuparão a Galeria do Mercado, entre as 11.00 e as 22.00 horas, com doces tradicionais e conventuais, chocolates, bolachas, chás, cafés, vinhos, peixes fumados, decorações natalícias, entre outros produtos.

Nesta campanha natalícia “A alma do Natal está no Bolhão” haverá também lugar para música ao vivo. Esta terça-feira, dia 12, a programação de Há Jazz no Mercado inicia-se com o concerto, no Átrio Formosa, de Ana Luísa Marques, Filipe Dias, Gonçalo Sarmento e Antón Quintela. Com a curadoria do Porta-Jazz, a música regressa dia 19, com Rafael Gomes, Joaquim Festas, João Próspero e Gonçalo Ribeiro.

O fado também marca presença. Há Fado no Mercado tem a curadoria da fadista Gisela João, que escolheu a programação Vânia Leal, que atua quarta-feira, 13, e Patrícia Costa, no dia 20. Estes concertos decorrem na Galeria do Bolhão. Os espetáculos de jazz e de fado começam sempre às 19.00 horas.

Outros registos musicais vão trazer, no dia 14, a dupla Filipe e Marco Ornela, e Josefina. O primeiro duo arranca às 19.00 horas e a cantora às 20.15 horas. Às mesmas horas, dia 21 de dezembro, as atuações ficam a cargo de Carlos Cepinha e de Anabela e João Gusmão. Estes concertos realizam-se no Átrio Formosa.

Participam ainda na programação os Soldadinhos de Natal (dia 14, às 16.00 horas) e o Xmas Carols portátil (dia 15, às 18.00 horas). O Bando do Gambozinos levará música e brincadeira à escadaria principal e o público poderá, ainda, ter a sua caricatura feita na hora. No último dia, às 16.00 horas, o Mercado do Bolhão recebe o coletivo de canto lírico Ópera de Bolso.