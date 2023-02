Entrudo Lagarteiro anima Figueira de Castelo Rodrigo, durante dois dias

A aldeia de Vilar de Amargo, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, vai celebrar, nos dias 18 e 19, a “Queima do Entrudo Lagarteiro", com máscaras feitas de rendas e de cortiça.

A iniciativa, promovida pela Associação Lagarto, envolve toda a comunidade e proporciona “muita alegria e animação”.

O programa, que começa pelas 09:30 do dia 18, sábado, e termina pelas 18:00 do dia 19, domingo, inclui caminhada, “Queima do Entrudo”, “Caldo das Viúvas”, exposição de artes plásticas, música, teatro, espetáculo de fogo, baile tradicional e gastronomia típica.

Os destaques da “Queima do Entrudo Lagarteiro” vão para o dia de sábado, com a realização das atividades “À volta do caldo das viúvas” (18:30), animação de rua “Queimada com leitura do esconjuro” (20:30), “Marcha fúnebre” (21:00), “Leitura do Sermão” (22:00) e “Queima do Entrudo” (23:00).

Segundo a tradição, durante as celebrações do Carnaval em Vilar de Amargo, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, surgem “mulheres mascaradas de homem e homens de mulher, com rendas e máscaras de cortiça a esconder a face, para que ninguém seja reconhecido nas pantominices que fazem aos outros” e “as viúvas, de negro, preparam o caldo nas apetitosas panelas de ferro que será servido para todos”.

“O Entrudo, figurado num boneco de palha, é construído dias antes da queima, com roupas velhas cheias de palha. Dá-se a forma, ligam-se as partes e temos a estrela da celebração. O boneco é velado durante a tarde e sai à noite pelas ruas empedradas da aldeia, em procissão, numa marcha fúnebre que culmina com a leitura do sermão no largo da torre, a praça central da aldeia”, referiu a organização em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

A fonte acrescentou que a marcha fúnebre vai percorrer as ruas da aldeia num “ambiente único que envolve a marcha numa tónica fúnebre acentuada pela música e gritos de viúvas que choram o ‘morto’”.

“A leitura do sermão e a queima tradicional do Entrudo são momentos altos desta celebração que vai também contar com muita animação, começando pela caminhada matinal no trilho do ‘Entrudo Lagarteiro’ prosseguindo durante a tarde com vários espetáculos, música tradicional, teatro de rua e gastronomia local”, lê-se.

Este ano, o evento conta com a exposição “Veredas”, organizada numa colaboração da Associação Terra do Lagarto e a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto em 2022/2023, com o objetivo de promover o acesso e o contacto da comunidade local com a cultura e as artes plásticas.

“Participe a rigor no Entrudo tradicional da Beira Interior. Venha visitar Vilar de Amargo!”, é o desafio lançado pela organização aos visitantes e aos foliões que pretendam associar-se ao “Entrudo Lagarteiro” do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.