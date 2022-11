Entre super-heróis e ícones pop, cinco programas de TV para ver nesta semana

Um documentário em torno da cantora Britney Spears, uma série que ensina boas maneiras e duas propostas de animação para os mais novos. Eis alguns dos programas em destaque, na televisão e em streaming, para toda a família.

Controlando Britney Spears

12/11, AMC Crime, 22h

A 12 de novembro de 2021 foi declarado o fim da tutela que controlou Britney Spears durante quase 14 anos. Para assinalar a ocasião, o AMC Crime estreia este especial produzido por “The New York Times” e nomeado para um Emmy. Através de entrevistas com pessoas do seu círculo interno, revelam-se os meandros da controversa tutela parental que governou a vida da artista. Uma investigação que traz à luz um intenso sistema de vigilância que a monitorizou a cada movimento.

Jornadas supremas, a série

14/11 | Panda Kids | 10h30

A fasquia está mais alta do que nunca. O torneio de Pokémon está a começar e Ash terá um treino intensivo pela frente – será que Pikachu e os amigos estão à altura do desafio? Ao mesmo tempo, Goh vai fazer de tudo para se tornar membro do Projeto Mew e finalmente poder interagir com o Pokémon mais raro de Kanto. Emissões de segunda a sexta-feira, às 10.30, 18 e 22 horas.

Ultra Violeta & Escorpião Negro

14/11 | Disney Channel | 15h15

Violet Rodriguez é uma típica adolescente mexicana de 13 anos, que vive constantemente ofuscada pelo irmão, Santiago Rodriguez. Certo dia, Violet é escolhida por uma máscara de Luchador para ser sua portadora, tornando-se assim Ultra Violeta, uma super-heroína que combate o crime ao lado do tio, Cruz, também conhecido como Escorpião Negro. Embora este proteja Violet para lhe ensinar as responsabilidades dos seus poderes especiais, ela nem sempre está de acordo quanto aos seus métodos para capturar bandidos. Enquanto isso, tem de manter a identidade de super-heroína em segredo da família, bem como dos amigos e colegas de escola. Para ver de segunda a sexta-feira, sempre pelas 15.15 e 21.35 horas.

Mind Your Manners

16/11 | Netflix

Como será a forma mais elegante de… cortar uma banana? Mind your manners acompanha Sara Jane Ho, professora de etiqueta globalmente aclamada, enquanto ela ajuda os alunos a tornarem-se numa melhor versão de si mesmos e a estarem confortáveis na companhia de outras pessoas através da arte das boas maneiras. Nesta série divertida, comovente e até educacional desenvolvida pela Netflix, Sara transforma as vidas dos alunos e ajuda-os a encontrar a confiança de que precisam para brilhar em qualquer situação – a começar pela eterna questão do chá das cinco: mindinho encolhido ou esticado?

Pepsi, onde está o meu caça?

17/11 | Netflix

Em 1996, a guerra entre as marcas de refrigerantes de cola estava ao rubro. Apesar dos anúncios repletos de celebridades da Pepsi, a Coca-Cola mantinha a maior quota de mercado, de modo que a segunda marca mais vendida decidiu realizar a sua maior campanha de sempre. Com o título ‘Coisas da Pepsi’, a campanha incluía um anúncio que não tardaria a tornar-se infame e que sugeria que, se alguém comprasse uma quantidade suficiente do produto da marca, poderia utilizar Pontos Pepsi para comprar óculos de sol, casacos de cabedal e… um caça a jato. Gravado num estilo divertido, irreverente e mergulhado na música e na cultura de meados dos anos 90, Pepsi, onde está o meu caça? inclui testemunhos como a história épica do miúdo que processou aquela marca de refrigerantes para lhe dar um caça e se tornou no herói de uma nova geração.