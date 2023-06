Em julho, há duas caminhadas para explorar o Alto Douro Vinhateiro

No fim de semana de 1 e 2 de julho, a Time Off promove dois programas para os amantes de caminhadas na natureza. A paisagem vinhateira do Douro é o cenário escolhido para os passeios, que incluem almoço típico, com vinhos da região, e outros regalos.

As propostas da Time Off – empresa de turismo de natureza especializada em caminhadas – para entrar no mês de julho com um mergulho na paisagem património mundial do Alto Douro Vinhateiro começam no sábado, dia 1, com uma caminhada de 10 quilómetros até ao miradouro de S. Leonardo de Galafura, que oferece uma vista panorâmica para as encostas em socalcos. No final da caminhada, os participantes seguem para a centenária Quinta Coimbra de Mattos, para uma visita guiada e um almoço típico, acompanhado pelos vinhos da região.

O programa tem início às 9h, com o encontro de todos os intervenientes na Aldeia de Galafura, e está disponível pelo valor de 40 euros por pessoa. O preço inclui o almoço, seguros e guia.