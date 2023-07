Em Fafe, a Praia da Albufeira da Queimadela é muito mais do que uma zona de banhos

Ideal para famílias com crianças, com zonas animadas e recantos sossegados, com muita oferta de atividades, alojamento e restaurante. Uma autêntica estância de veraneio de montanha, junto a uma aldeia recuperada.

A envolvente da Barragem da Albufeira de Queimadela há muito que deixou de ser apenas um local para um mergulho em águas limpas ou para calmas pescarias. O parque de campismo, as atividades radicais, os insufláveis, o trilho em volta do espelho de água, com uma grande extensão em passadiços, a proximidade da aldeia turística do Pontido, o bar e os desportos náuticos, compõem uma estância de veraneio de montanha. A oferta não podia ser mais diferenciada, do lado do areal vive-se a azáfama de qualquer praia movimentada em altura de férias, do outro, é possível instalar-se numa cadeira desdobrável e ler um livro na calma da sombra dos frondosos carvalhos.

A área classificada como praia, com Bandeira Azul, tem 11 hectares, vigiados por nadadores salvadores de 1 de julho a 15 de setembro. Nesta zona completamente rural do concelho de Fafe, num dia de semana, quando há menos banhistas, é possível ouvir o vento a passar nas árvores e distinguir o cantarolar das várias espécies de pássaros. Nessas alturas, as famílias de patos selvagens que fazem da albufeira a sua casa também aparecem e, com sorte, pode até ver-se uma garça.

A zona envolvente à água é inacessível a veículos a motor – embora haja motociclistas que furam a proibição – e os desportos náuticos motorizados também não são permitidos. A partir do parque de estacionamento, de dimensões razoáveis, há acessos para pessoas com mobilidade reduzida e há mesmo três lugares de reservados para deficientes, junto ao espelho de água. Os nadadores salvadores têm disponível uma cadeira anfíbia e os sanitários também estão preparados para pessoas com dificuldades de locomoção.

Em frente à zona de areal, há uma grande extensão de água com pouca profundidade que torna esta praia muito agradável para as crianças mais pequenas. A zona de areia é atravessada por uma pequena linha de água e é comum ver os mais pequenos atarefados na construção de diques com pedrinhas.

As famílias que passam o dia nesta praia costumam recuar para as sombras frescas do parque de merendas, com mesas, pontos de água e locais para fazer churrasco. Aqui, por vezes, fazem-se rodas de concertinas que animam o espaço ou arruínam o sossego, dependendo do ponto de vista.

Quem vem do Porto pela A3, deve tomar a direção de Guimarães. Seguir depois pela A7 até Fafe e apanhar a circular urbana na direção de Cabeceiras de Basto, até encontrar a N311, em Medelo virar à direita para Revelhe. A partir deste ponto há placas a sinalizar o caminho.

O Trilho da Marginal

São apenas três quilómetros que permitem conhecer a envolvente da albufeira. Num dia calmo, é possível avistar algumas espécies selvagens. O percurso passa pelo Repulo, com a sua eira, os espigueiros e as medas de feno e pela bem recuperada Aldeia do Pontido, um hotel rural com restaurante. No regresso, vale a pena espreitar a cascata onde o Rio Vizela se despenha na barragem. Há por ali uma língua de areia que também é usada como praia, embora esteja fora da zona vigiada.