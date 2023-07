Em agosto, há música ao pôr-do-sol no Parque da Devesa, em Famalicão

Devesa Sunset regressa com concertos intimistas e gratuitos de Cassete Pirata, Salvador Sobral e outros.





Em agosto, os concertos ao pôr-do-sol regressam ao Parque da Devesa todas as sextas-feiras, em mais uma edição do Devesa Sunset, que leva a cultura de encontro à natureza, no maior parque urbano de Vila Nova de Famalicão.

A iniciativa acontece nos dias 4, 11, 18 e 25 do próximo mês e conta com atuações intimistas de Pol Batlle e Rita Payés, Cassete Pirata, Bia Maria & Carlos Sanches e Salvador Sobral.

A abrir o cartaz, na primeira sexta-feira, estão os catalães Pol Batlle e Rita Payés. Pol Batlle apresenta-se ao público português com o seu primeiro disco – Salt Mortal -, companhado pela voz de Rita Payés, numa tour de apresentação do álbum que já passou por Espanha e Itália.

No dia 11, é a vez dos Cassete Pirata subirem ao palco do Devesa Sunset, com novos singles no reportório. Segue-se a dupla Bia Maria & Carlos Sanches, nomes emergentes no panorama musical português que se juntam num espetáculo que “celebra o encontro de estilos e vivências, mas sobretudo a amizade”, lê-se em comunicado.

O Devesa Sunset encerra no dia 25 de agosto com Salvador Sobral. O músico português junta mais uma vez os guitarristas André Santos e Manuel Rocha para um concerto que revisita o seu último álbum “bpm” e descortina um pouco de “Timbre”, o próximo registo de originais com edição marcada para 29 de setembro.

Os concertos têm início às 19h00 e são de entrada livre. Decorrem junto ao lago do Parque da Devesa, um refúgio no centro da cidade, com 27 hectares atravessados pelo rio Pelhe – um afluente do Ave – e percursos pedonais.