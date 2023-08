Ecopista do Atlântico e Passadiços da Barrinha: abraçar a natureza pela floresta e pelos canaviais

A Ecopista do Atlântico liga Esmoriz e Furadouro rente à costa. Os Passadiços da Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos têm acesso à praia e vista mar. A pedalar, podem engatar um no outro.

São dois passeios que ficam perto um do outro, especialmente em duas rodas. A Ecopista do Atlântico é um circuito com piso de alcatrão, algum de madeira, feito pela estrada da mata, pelo meio da floresta. Aqui a natureza é alta e frondosa com imensas árvores, chilrear de pássaros, tapetes de moliço, camarinhas entre a paisagem. Os Passadiços da Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos circundam uma zona lagunar, espalham-se por dois territórios, Ovar e Espinho, têm várias entradas e saídas, a natureza é mais rasteira.

O trajeto da ecopista é paralelo à linha da costa, o Atlântico acompanha o percurso mesmo que nem sempre se veja, faz-se por uma estrada rodeada de floresta, vegetação com fartura, praias a dois passos, como a de São Pedro de Maceda com extenso areal. São dez quilómetros planos entre as praias de Esmoriz e do Furadouro. Por vezes, respira-se aquele cheiro a maresia.

Nos Passadiços da Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos, o chão é feito de tábuas de madeira, a flora acompanha a altura de quem lá passa, há um manto de natureza, por vezes, mais alto entre os canaviais. Tem uma ponte de madeira sobre a barrinha, dali vê-se um cais de madeira, vegetação que cobre algumas áreas de água, as dunas e o mar.

Neste passeio, há vários acessos, um direto à praia com espaço para deixar bicicletas, outro que liga aos passadiços de Espinho, mais a norte. Há fauna no ar e na água. Esta barrinha é considerada uma área importante de biodiversidade. Há um espaço de madeira para observar aves (como o rouxinol bravo, a garça-real, o pato-bravo), na lagoa moram várias espécies, algumas exóticas. Ali nadam enguias-europeias, percas-sol, lampreias de riacho, peixes-rei, lagostins vermelhos.

Parque Ambiental do Buçaquinho

Espaço verde com parque infantil, cafetaria, ervas aromáticas, fauna e flora. Um outro local para pedalar junto à água, rente às lagoas que ganharam nova vida depois da requalificação da estação de tratamento de águas

Ecopista do Atlântico e Passadiços da Barrinha: 10 km + 8 km