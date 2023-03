Duas feiras ao ar livre e todo o ano, no Porto e em Lisboa

Além dos mercados com os seus espaços físicos, há uma variedade de feiras que acontecem fora de portas, todo o ano. Da fruta aos livros, aqui há um pouco de tudo.

# Mercado Porto Belo

Na Praça Carlos Alberto, na cidade Invicta, os sábados podem ser aproveitados entre bancas de antiguidades, roupa, discos ou brinquedos. No Mercado Porto Belo, além de comprar todo o tipo de objetos, há ainda hipótese de aproveitar produtos biológicos. Apesar de não ser um mercado alimentar, é possível encontrar compotas, frutas, legumes, entre outros, vendidos diretamente pelos produtores. Trata-se de um mercado fora de portas em que não falta organização. Tudo está pensado ao pormenor e há música e esplanadas para aproveitar o tempo entre compras. Numa aliança entre novas e velhas gerações, e em trocadilho com o famoso mercado londrino Portobello, este mercado de rua prova que o comércio fora de portas tem vitalidade.

# LX Market e LX Rural

Comprar um casaco em segunda mão, uma caneca de cerâmica de uma artista local ou abastecer o cabaz de frutas lá de casa. Todos os domingos, em Alcântara, estas tarefas podem ser resolvidas num só espaço: na LX Factory. A feira ao ar livre, aberta todo o ano, não é de agora. Os lisboetas já se terão habituado a ouvir falar do LX Market e do LX Rural, mas também os turistas têm sido um grande foco de clientela. Na Rua Rodrigues de Faria, das 10 às 18 horas, as artérias do LX Factory enchem-se de bancas, vendedores, artistas e produtores. Na secção rural encontra-se uma feira tradicional. Há fruta, legumes, compotas e café, entre outros, vendidos do produtor diretamente ao consumidor. Mas não são só as compras da casa que podem ficar resolvidas. Pode ainda aproveitar-se para dar uma volta entre artistas locais de joalharia, cerâmica, jogos ou ilustrações. É o local perfeito para encontrar, por exemplo, aquela prenda de aniversário atrasada que ainda não ficou resolvida.