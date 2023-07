Drama, aventura e ficção científica: sete filmes para ver em casa nesta semana

Grandes estrelas de Hollywood, como Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio, protagonizam algumas das obras em destaque, na televisão e em streaming.

Pecado capital

15/07 | AXN Movies | 21h10

Quando perde o comboio que apanha todos os dias para ir para o trabalho, o publicitário Charles Schine repara em Lucinda Harris, uma das passageiras. Apesar de serem ambos casados, através de diversas conversas acabam por criar uma ligação que resulta numa noite de paixão. Tudo muda quando, subitamente, um estranho aparece nas suas vidas e ameaça denunciá-los, arrastando-os para um jogo perigoso e violento. De Mikael Hafström, com Clive Owen e Jennifer Aniston.

Correio de alto risco

15/07 | FOX Movies | 21h15

Thriller de espionagem baseado em factos reais, segue a história de um despretensioso empresário britânico, Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), recrutado para um dos maiores conflitos internacionais da história. Às orden do MI-6 e de uma agente da CIA (Rachel Brosnahan), forma uma parceria perigosa com o oficial soviético Penkovsky (Merab Ninidze), num esforço para fornecer informações cruciais com vista a evitar um confronto nuclear e acabar com a crise dos mísseis de Cuba.

A-X-L: Uma amizade extraordinária

16/07 | FOX | 11h15

A.X.L é um cão robô ultrassecreto dotado de uma inteligência artificial avançada e criado por militares. Depois de uma experiência que correu mal, é descoberto escondido no deserto por Miles (Alex Neustaedter), um estranho de bom coração que encontra uma forma de se relacionar com o robô. Os dois depressa desenvolvem uma amizade baseada na confiança, lealdade e compaixão. Ajudando Miles a ganhar confiança, A.X.L. faz de tudo para proteger o seu novo companheiro. De Oliver Daly.

A praia

16/07 | AXN Movies | 14h

Richard, um jovem viajante americano, procura um sentido para a vida. Em Banguecoque, conhece um casal de franceses, Etienne e Françoise, que têm aspirações semelhantes às dele, e Daffy, um homem mais velho com um longo historial de toxicodependência. Numa conversa, Daffy fala-lhes de uma ilha paradisíaca que ninguém conhece. No dia seguinte, o grupo encontra-o morto, com os pulsos cortados. Os três jovens decidem então partir em busca desse paraíso perdido e das histórias que tem para contar. De Danny Boyle, o filme conta com interpretações de Leonardo DiCaprio, Tilda Swinton, Virginie Ledoyen e Guillaume Canet.

Ad astra

16/07 | Hollywood | 21h30

A história do astronauta Roy McBride e da sua viagem até aos confins do sistema solar com o objetivo de encontrar o pai desaparecido e desvendar um mistério que ameaça a sobrevivência da Terra. Realizado por James Gray, é interpretado por Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Donald Sutherland e Kimberly Elise .

Kiss & Kill – Beijos & Balas

20/07 | AXN White | 00h

Ainda a recuperar do súbito fim de uma relação, Jen Kornfeldt acredita que nunca mais vai voltar a apaixonar-se, mas acaba por encontrar o homem dos seus sonhos, Spencer Aimes. Três anos mais tarde, os desejos aparentemente impossíveis tornaram-se realidade: ela e Spencer são recém-casados e levam uma vida de sonho. Até que um dia, após o 30.º aniversário, as balas começam literalmente a voar-lhe por cima da cabeça. De Robert Luketic, com Ashton Kutcher e Katherine Heigl.

Às Cegas: Barcelona

Netflix

Dos produtores do fenómeno global “Às cegas”, chega “Às cegas: Barcelona”, uma expansão do filme que cativou os espectadores em 2018. Depois de uma força misteriosa ter dizimado a população mundial, Sebastian tem de sobreviver nas ruas desoladas de Barcelona. À medida que forma alianças instáveis com outros sobreviventes e tenta fugir da cidade, uma ameaça inesperada e ainda mais sinistra vai crescendo. Com Mario Casas, Georgina Campbell, Alejandra Howard e Naila Schuberth.