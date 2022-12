Douro acima num barco de luxo com várias experiências

Passear pelo Douro em barcos discretos mas luxuosos e com programas elaborados à medida de cada cliente é o que se propõe a Invictus Cruises, empresa que iniciou a atividade no ano passado com um barco e que, em março, alargou a frota.

Não há quem não seja feliz dentro deste barco”, acredita Isabel Reis, membro da tripulação do Invictus que recebe turistas, e não só, para os acompanhar em momentos especiais rio Douro acima. Este barco de design italiano, um Invictus Yacht TT460, é uma raridade. Quando foi apresentado na última primavera, havia apenas 22 unidades no Mundo.

Tendo começado a atividade no ano passado, com passeios num barco da mesma marca mas outro modelo, o GT370, a empresa Invictus Cruises dispõe de vários programas, que podem ir de um passeio de um par de horas a vários dias.

Para esta época, propõe jornadas de duas ou de três horas, que contam sempre com uma bebida de boas-vindas e a possibilidade de catering a bordo. Mas há mais programas, fruto das parcerias que a Invictus tem com várias entidades ao longo do Douro, como é o caso do plano Cruzeiro & Gourmet, com almoço no Hotel Octant Douro, ou o Cruzeiro & SPA, no Vinha Boutique Hotel. Também estão disponíveis cruzeiros de um dia inteiro para a Régua ou Pinhão.

Sendo estas viagens especiais, há quem aproveite a subida do rio para fazer um pedido de casamento, celebrar um aniversário ou uma despedida de solteiro. Isabel Reis diz que é “uma experiência para a vida”.

Cruzeiro Douro Vinhateiro – Pinhão ou Régua

Com embarque e desembarque no Pinhão, o passeio faz-se até à foz do rio Tua, com paragem para almoço no restaurante DOC e visita a uma quinta com prova de vinhos. O passeio da Régua, com embarque e desembarque lá, passa na eclusa de Bagaúste e faz paragem numa quinta para visita, almoço e provas. Pode ser providenciado serviço de transfer para o Porto.

Cruzeiro & SPA

Com embarque na Douro Marina, este programa (de 1.30 horas ou 2.30 horas) consiste numa ida até ao Vinha Boutique Hotel. Incluído na experiência está uma massagem de velas quentes de 75 minutos e acesso ao circuito de spa durante uma hora. Este dispõe de piscina interior aquecida, sauna, duche sensações, fonte de gelo, banho turco e hammam.

Cruzeiro & Gourmet

Embarque na Douro Marina e desembarque no Hotel Octant Douro. O restaurante do hotel estará aberto em exclusivo para os visitantes, que poderão, assim, degustar em privado o menu elaborado pelo chef Dárcio Henriques. Depois da refeição, o barco regressa a Vila Nova de Gaia.

Tour de duas ou três horas

Para quem quer conhecer a entrada do rio Douro – a sua foz – e passar pelas pontes. Bom para ficar a conhecer as arquiteturas históricas da Ribeira do Porto e do Cais de Gaia. Na tour de três horas sobe-se mais um pouco o rio, deixando as cidades para trás. Aluguer exclusivo do barco e uma bebida de boas-vindas por pessoa.