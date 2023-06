Dos bugios de Sobrado aos ranchos de Vila do Conde: as festas de São João no Porto e arredores

Esta noite não é só a cidade do Porto que está em festa. Em redor, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Valongo e Vila do Conde também saem à rua para celebrar o São João. Conheça os programas.

PORTO

Três palcos e festa por toda a cidade

As festas de São João regressam à cidade como um grande arraial com cheiro a manjerico e sardinha assada, onde não faltará o alho-porro e os martelos, as bifanas e o caldo verde, e animação até ao raiar do novo dia. De 23 para 24 de junho, o Porto sai à rua para a noite mais longa do ano. À semelhança do ano passado, a festa adota um modelo descentralizado e divide-se por três palcos principais, com concertos para todos os gostos: os Jardins do Palácio de Cristal, o Largo do Amor de Perdição e a Praça da Casa da Música. Além destas atrações musicais, o programa conta ainda com atuações e bailaricos a cargo das freguesias; e ainda as tradicionais rusgas sanjoaninas, diversões e o habitual fogo de artifício. À meia-noite de 24, uma parceria entre os municípios do Porto e de Gaia, traz aos céus das duas cidades um espetáculo de pirotecnia sobre a Ribeira, que terá duração de 15 minutos.

MÚSICA

Na noitada de São João, a música arranca às 22h, nos três palcos principais:

# Largo do Amor de Perdição (Cordoaria/ Centro Português de Fotografia)

No palco dedicado à música popular, a noite começa com os sons do Minho a invadir o Porto. Cláudia Martins & Minhotos Marotos asseguram a animação até à meia-noite, altura em que dão a vez a Emanuel. A noite segue a cargo do DJ Alberto Rocha (Rádio Festival).

# Jardins do Palácio de Cristal

Um encontro de várias sonoridades é o que propõe o cartaz musical dos Jardins do Palácio de Cristal, onde atua Miguel Araújo, com os temas mais emblemáticos da sua carreira, seguido do grupo Fogo Fogo e a sua música eletrizante, que mistura influências do funaná, do afro funk e rock. São ainda de esperar atuações do humorista Francisco Menezes e do DJ Paulo Cunha Martins. No sábado, dia 24, a Concha Acústica acolhe o habitual concerto da Banda Sinfónica Portuguesa, às 18h.

# Praça da Casa da Música.

Vindo do outro lado do rio, o músico gaiense David Bruno sobe ao palco da Praça da Casa da Música com os seus ritmos dançantes e letras cheias de ironia, num concerto que contará com vários convidados especiais. A noite segue, já depois da meia-noite, com a atuação e DJ set de Moullinex, que promete muitas novidades.

DESFILE MUSICAL

Depois do fogo de artifício, a Batucada Radical protagoniza um desfile pelas ruas que ligam a Ribeira do Porto a Massarelos, ao som de 120 batuques que vão contagiar a cidade a continuar a festa pela noite dentro.

CASCATA

Até dia 1 de julho, a Cascata Comunitária de São João pode ser visitada no Mercado do Bolhão. É a representação de um dos quadros mais pitorescos da cidade: o casario que se estende até ao rio; desenvolvida pela Oficina Brâmica, com a ajuda de toda a comunidade, que pôs as mãos na massa e moldou centenas de casas em oficinas abertas a todos.

DIVERSÕES

Como já é habitual, existem pela cidade, quatro zonas de diversão, que prometem animar ainda mais a festa, com carrosséis, carrinhos de choque e roda gigante, farturas, churros, pipocas e algodão doce. Até dia 2 de julho, estes divertimentos assentam arraiais na Praça de Mouzinho de Albuquerque ( Rotunda da Boavista), na Alameda das Fontainhas e no Jardim do Cálem (em Lordelo do Ouro). Na Avenida D. Carlos I (Foz), as atrações mantêm-se até dia 9 de julho. Os equipamentos funcionam de segunda a quinta-feira, entre as 14h e as 23h, às sextas-feiras das 14h à 1h, aos sábados das 10h à 1h, e aos domingos, entre as 10h e as 23h. Na noite de São João, todas as zonas estão abertas até às 6h.

RUSGAS

No dia 1 de julho, as Rusgas sanjoaninas voltam a sair à rua, num percurso que começa às 18h na Rua de Passos Manuel e termina na Praça do General Humberto Delgado, em frente à Câmara Municipal do Porto. As marchas contam com a participação de grupos tradicionais que representam as várias associações e coletividades da cidade.





VILA NOVA DE GAIA

Fogo e arraiais pela cidade

A habitual parceria entre os municípios do Porto e de Gaia garante um monumental espetáculo de fogo de artifício sobre o rio. Este ano, regressa também a circulação ao tabuleiro inferior da Ponte Luís I, após conclusão das obras de requalificação, o que permitirá voltar a ligar as duas margens na noite mais longa do ano, como manda a tradição. A sardinha assada, o caldo verde e a música popular são outros ingredientes obrigatórios que não vão faltar aos vários arraiais que se organizam pela cidade. Um dos locais que se vestiu a rigor para a festa popular foi o WOW – World of Wine -, que organiza um arraial tradicional de São João, com três palcos com música popular e DJs e uma vista privilegiada para ver os balões e o espetáculo de fogo de artifício. A festa começa às 20h, com epicentro na Praça Central, e estende-se a todo o quarteirão, até às 4h. Vários dos espaços de restauração do WOW estarão de portas abertas como menu à discrição, que inclui as típicas sardinhas, fêveras e caldo verde, assim como cerveja e vinho a copo, entre outras propostas menos tradicionais, como sandes de pernil e pizas. Quem preferir um programa mais intimista, há quatro espaços que vão servir menus especiais nessa noite: o bar Angel’s Share, os restaurantes 1828, Mira Mira by Ricardo Costa e Barão Fladgate.

VILA DO CONDE

Ranchos e rituais

A maior festa do concelho já se celebra há vários dias, com concertos, arruamentos, regatas e mostras de embarcações tradicionais, e mastros de São João expostos na Praça da República. As cascatas sanjoaninas também já se encontram em exposição em várias artérias da cidade, e por lá se vão manter até dia 25 de junho. É também essa a data de encerramento do Vila do Conde Street Food’23, que se estabeleceu na Alameda dos Descobrimentos. O ponto alto das festas é a noite desta sexta-feira, que arranca às 22h com as Marchas Luminosas dos ranchos do Monte e da Praça, e as respectivas atuações nos palcos do Monte do Mosteiro e da Praça de S. João. A estes grupos cabe a tarefa de animar o arraial até ao fogo de artifício – marcado para a 1h30 -, no estuário do rio Ave. A noite segue com o concerto de Ana Malhoa, no Cais da Alfândega. E só termina depois do ritual secular de atirar uma pedrinha ao nicho da Fonte de S.João. As celebrações religiosas reservam-se para sábado, dia 24, com a missa solene às 15h30, seguida da procissão. A programação deste dia conta ainda com concertos de bandas filarmónicas, da tradicional “ida à praia” dos ranchos do Monte e da Praça, e a sessão de fogo-preso, à meia-noite, na Praça D. João II.

SOBRADO, VALONGO

A luta pela estátua de S. João

O programa de animação e concertos da Festa de São João de Sobrado, em Valongo, também conhecida por Bugiada, já arrancou há uma semana, e termina esta sexta-feira com atuação de Tony Carreira, seguida de um espetáculo de fogo de artifício e de uma viagem ao passado com Smells Like 90’s pela noite dentro. Mas o grande dia de festa é o 24, que se preenche com a recriação da luta entre bugios (cristãos) e mourisqueiros (mouros) pela posse da estátua milagreira de S. João. Uma lenda que remonta aos tempos da presença muçulmana no norte do país inspira esta encenação popular, organizada pela população da vila de Sobrado, que começa bem cedo no dia, com os grupos rivais a realizar várias danças e rituais pelas ruas, com epicentro no Largo do Passal. Um dos pontos altos da recriação são as Danças de Entrada, danças de apresentação, que decorrem no fim da procissão, num trajeto que vai da zona das Alminhas até junto da entrada do adro da Igreja Paroquial. A partir daí, a tarde desdobra-se numa festa de música e dança, com crítica social e recriações etnográficas à mistura.

MATOSINHOS

Sardinhada e marchas populares

Matosinhos também celebra os santos populares a rigor, com um arraial de São João, com tudo a que este tem direito, no Largo do Castelo, em Leça da Palmeira. A iniciativa acontece esta sexta-feira, e pretende dinamizar aquela zona histórica, contando com o apoio dos restaurantes e bares locais. O evento arranca às 18h, com sardinhada e atuações musicais de Miguel Morais e Marcelo Alves, e DJ sets com O Rato e V.A.G.U.E. No sábado, dia 24, a vila de Lavra junta-se à festa com um desfile de marchas sanjoaninas no Largo Ezequiel Seabra, às 21h.