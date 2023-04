Domina e outras cinco séries para ver nos próximos dias

O drama histórico examina as lutas de poder no seio do Império Romano sob uma perspetiva feminina.

Domina

Dia 10 | TVCine Emotion | 22h10

A ascensão de Lívia Drusilla, que venceu adversidades para se tornar a imperatriz mais poderosa e influente de Roma. Casada há 11 anos com o poderoso Gaius e grávida de novo, ela (ainda) não se sente totalmente segura. A série – filmada no icónico Cinecittà (o maior estúdio cinematográfico da Europa) – examina as lutas de poder no seio do Império Romano sob uma perspetiva feminina. Interpretam Kasia Smutniak, Liam Cunningham, Matthew McNulty e Christine Bottomley.

Spiral

Dia 11 | AMC | 22h10

Neste episódio: Enquanto Pierre Clément se vê implicado, contra a sua vontade, num assassinato orquestrado por um chefe da Máfia a quem ele tinha defendido de forma habitual, Joséphine Karlsson continua a frequentar os movimentos da esquerda radical, apesar de um plano de sequestro. Além disso, o tenente Escoffier volta a flirtar com o seu passado de polícia corrupto quando se vê obrigado a proporcionar aos irmãos Sarhaoui uma arma de serviço.

Um Homem da Florida

Dia 13 | Netflix

Quando um ex-polícia em dificuldades (Edgar Ramírez) é forçado a regressar à sua Florida natal para procurar a namorada em fuga de um mafioso de Filadélfia, aquele que se esperava ser um trabalho rápido cedo se torna numa viagem vertiginosa por segredos de família há muito enterrados, numa tentativa fútil de fazer o que está certo onde há tanto de errado. Criada por Donald Todd, “Um Homem da Florida” é uma odisseia alucinante num lugar radiante para gente sombria. Ainda com Abbey Lee, Anthony LaPaglia e Otmara Marrero.

As Pequenas Coisas da Vida

Disney+

Baseada na coleção bestseller de Cheryl Strayed, esta é uma série sobre uma mulher cujo casamento está na última etapa. Uma mulher cuja filha raramente fala com ela e cuja carreira de escritora não existe. Quando um amigo sugere que ela assuma uma coluna de aconselhamento, Clare acha que é a pessoa menos indicada para esse trabalho. Mas, afinal, ela até pode ter todas as qualificações para desempenhar esse papel. Com Kathryn Hahn, Sarah Pidgeon, Quentin Plair e Tanzyn Crawford.

Transatlântico

Netflix

“Transatlântico” é inspirada na história verídica de Varian Fry, Mary Jayne Gold e o Comité de Resgate de Emergência. Marselha, 1940-1941. Um grupo internacional de jovens super-heróis arrisca a vida para ajudar mais de dois mil refugiados a escapar da França ocupada, incluindo uma série de artistas na lista de mais procurados dos nazis. Abrigados com os seus famosos protegidos numa mansão na periferia da cidade, cedo veem a ameaça de perigo de vida ceder lugar a colaborações inesperadas e romances intensos.

Até agora, tudo bem

Netflix

No momento em que está prestes a conseguir a oportunidade profissional com que sempre sonhou, a jornalista Fara tem de se reencontrar com as irmãs para salvar o seu problemático irmão de sarilhos. As irmãs desencadeiam uma inesperada sucessão de acontecimentos quando se envolvem no negócio de droga do irmão… e tentam manter as aparências.