Dois novos espaços verdes para conhecer em Lisboa

Entre arvoredo, hortas, campos para praticar desporto, área de merendas e miradouros, a capital estende a oferta de natureza com dois recentes espaços verdes, o Jardim do Caracol da Penha, entre a Penha de França e Arroios, e o Parque da Encosta do Olival, no Lumiar.

Jardim do Caracol da Penha

A ideia inicial tem sete anos e surgiu de uma petição de moradores, como alternativa à construção de mais um parque de estacionamento. O Jardim do Caracol da Penha abriu portas no ano passado, depois de ter sido votado no Orçamento Participativo de Lisboa, mostrando a força que acarreta a cidadania unida e dando aos bairros da Penha de França e de Arroios mais um espaço verde inclusivo, não só com rampas que permitem acesso a pessoas com mobilidade reduzida, como também sendo direcionado para os tempos livres de miúdos e graúdos.

Ao longo de um hectare de terreno, desenhado em semelhança à estrutura dos cultivos em socalcos, o Jardim do Caracol da Penha soma dezenas de espécies de árvores – como zambujeiros, pinheiros, catos, ameixeiras, amendoeiras, abacateiros, figueiras, nespereiras e oliveiras – além de áreas de horta comunitária e de arbustos.

As zonas mais amplas servem também para albergar mesas e bancos em madeira, ou para praticar exercício, com campos para basquetebol e patinagem, sem esquecer as mesas de pingue-pongue. Os mais novos reúnem-se, por norma, na zona lúdico-infantil que contém escorrega e baloiços em madeira.

A subida até ao ponto mais alto do jardim, vestido de um tapete relvado, culmina numa escadaria em forma de anfiteatro, onde visitantes se sentam a conversar ou a ler, com uma vista panorâmica sobre os bairros vizinhos da capital, a Ponte 25 de Abril e o Cristo Rei.

Parque da Encosta do Olival

É o mais recente reforço a integrar o Corredor Verde Periférico da capital e estende-se ao longo de sete hectares na freguesia do Lumiar, entre as encostas que separam Lisboa de Odivelas. O Parque da Encosta do Olival, que começou a ser construído há dois anos, foi finalmente inaugurado no final do ano passado e representa um novo pulmão verde na zona norte de Lisboa, onde cabe meio milhar de árvores, a maioria destas autóctones, além de mais de 3500 arbustos e 35 mil metros de prado diverso.

Este trilho, sempre em solo estável, pouco desnivelado e alcatroado, permite caminhar, correr ou pedalar sem grande dificuldade, em paralelo com carvalhos, freixos, azinheiras, alfarrobeiras, pinheiros e áceres, mas também importa espreitar o olival localizado na zona superior. O Parque da Encosta do Olival contém igualmente uma zona de fitness ao ar livre e miradouro na parte mais elevada, com vistas panorâmicas que acompanham toda a malha urbana de Odivelas.

Fruto da juventude do projeto, as sombras ainda não são constantes pelo caminho, fixando-se, para já, em pontos-chave de um usufruto mais contemplativo por parte dos utentes, como as áreas de merendas, com bancos e mesas ao dispor. Para chegar à entrada do Encosta do Olival, que fará ligação direta a poente ao futuro Parque do Vale do Forno, que quando estiver concluído terá 20 hectares de terreno verde, basta atravessar a ponte ciclopedonal da Calçada de Carriche.