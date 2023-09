Documentários, séries infantis e outros programas para ver na TV

Da música aos formato de culinária, documentários e séries infantis, sugestões de programas para acompanhar na televisão e no streaming, nos próximos dias.

Sara Correia – Do Coração

Sábado, dia 2 | RTP1 | 23h30

Sara Correia apresenta o seu mais recente álbum, “Do Coração”. Lançado em setembro de 2020, dele foram retirados os singles “Chegou Tão Tarde” (Joana Espadinha), “Dizer Não” (Luísa Sobral) e “Porquê do Fado” (Carolina Deslandes). Em palco, a fadista apresenta-se acompanhada por Diogo Clemente (guitarra), Ângelo Freire (guitarra portuguesa), Marino Freitas (viola baixo), Vicky Marques (bateria) e Ruben Alves (piano).

Os Caçadores de Mistérios

Segunda, dia 4 | Canal História | 22h15

Civilizações antigas, tesouros ocultos, fenómenos inexplicáveis e personagens lendárias servem de tema para esta série documental, que pretende “trazer luz” aos temas mais controversos e aparentemente incompreensíveis da história da humanidade. “A Arca da Aliança”, “As Linhas de Nazca”, “Cléopatra”, “A Atlântida”, “Chichén Itzá”, “O Triângulo das Bermudas”, “Gengis Khan”, “As Caveiras de Cristal”, “Ilha Rapa Nui” e “Nostradamus” são os episódios que se seguem ao longo do próximo mês e meio.

Super Wings

Segunda, dia 4 | Panda | 19h

Nova temporada de “Super Wings”. A ação está prestes a começar e a equipa favorita dos mais novos vem acompanhada de novos amigos: os Super Pets.

Perseguidos

Segunda, dia 4 | Discovery | 21h

Novo reality show de sobrevivência, promete levar os competidores ao limite no derradeiro jogo de “gato e rato”. Neste programa apresentado pelo ex-jogador de futebol e ator britânico Vinnie Jones, oito equipas formadas por duplas de aventureiros serão colocadas em diferentes locais da Nova Zelândia com a missão de completar um desafio. No entanto, os participantes serão silenciosamente perseguidos por uma equipa de elite de rastreadores, com a missão de os caçar. Se forem apanhados, estão fora do programa. Se não chegarem ao ponto de extração, também estão fora. Mas, se chegarem ao final, terão a oportunidade de ganhar 100 mil dólares.

Os Grandes Predadores

Quarta, dia 6| Netflix

Nesta série documental sobre a natureza, cinco espécies de grandes predadores de todo o mundo tentam sobreviver nos seus habitats. A série mostra a vida pelos olhos de chitas, ursos-polares, mabecos e outros poderosos caçadores que tentam manter o seu domínio no seu canto do planeta. Tom Hardy, ator nomeado para o Óscar, é o narrador na versão em inglês.

Austrália Autêntica Desde o Ar

Quarta, dia 6 | Odisseia | 22h30

Série sobre a Austrália vista do ar incidirá sobre a Grande Barreira de Coral, o Mato Australiano, a Austrália Ocidental, Sidney e Nova Gales do Sul. Além de vistas deslumbrantes e paisagens espetaculares, debruçar-se-á também sobre a atividade humana, seja uma dança cerimonial indígena, turistas a nadar com baleias ou uma caravana de camelos que atravessa o deserto. Filmada em 4K, num helicóptero equipado com um giroscópio GSS Cinema Pro de última geração e os mais recentes drones Inspire para melhor acesso a certos locais.

Comer Bem Por Menos

Quinta, dia 7 | Casa e Cozinha | 22h00

Estreia da oitava temporada. Chris Bavin conta com a companhia de um novo apresentador, Jordan Banjo, e juntos percorrem o Reino Unido para mostrar como se pode comer melhor e de forma mais barata.