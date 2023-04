Documentários, séries e outros programas para ver na televisão

Em vésperas do feriado de 25 de abril, que assinala o derrube da ditadura do Estado Novo, há vários documentários para acompanhar partindo desse tema, mas também séries, música e outras propostas para toda a família.

Dia da Terra no Disney Júnior

22/04 | Disney Júnior | 08h30

Para marcar a data, o Disney Júnior emite um especial dedicado à natureza e aos seres vivos do planeta, com episódios de séries como Eureca!, Bluey, Marvel Spidey e a sua superequipa, Mickey Mouse funhouse, Unidade de Resgate, Chicken Squad e ainda Bingo e Rolly.

A Grande Onda

22/04 | Odisseia | 22h30

Documentário filmado em Portugal e Espanha que apresenta recriações virtuais de possíveis tsunamis e entrevistas com cientistas, especialistas, políticos, socorristas e ONG de diferentes países. Se acontecer o que a comunidade científica prevê, enfrentaremos uma das maiores catástrofes da História: um tsunami com ondas entre cinco e 15 metros que, em apenas 15 minutos, chegará às costas ibéricas.

Especial Pensar o Mundo em abril

25/04 | TV Cine Edition | 12h30

No dia em que Portugal celebra a democracia, o TV Cine Edition emite sete documentários que propõem uma reflexão política do mundo, quer através da releitura de um passado histórico, quer por forma do combate à opressão no presente. Vencedor do Prémio Revelação – Prémio Canais TVCine para Melhor Primeira Longa-Metragem na 19.ª edição do Doclisboa, Para mim tu és Ceausescu dá início à primeira parte deste especial, que inclui a estreia em televisão de A cordilheira dos sonhos, de Patricio Guzmán, Nheengatu – A língua da Amazónia, de José Barahona, e Assassins, um documentário sobre a Coreia do Norte e o assassinato do irmão de Kim Jong-Un. A viagem termina em Portugal, com A nossa terra, o nosso altar, documentário de André Guiomar sobre o bairro do Aleixo; Os fotocines, registo de Sabrina D. Marques sobre os soldados que filmaram a guerra colonial; e Daniel e Daniela, uma aventura pela África lusófona pela lente da jornalista Sofia Pinto Coelho.

A luz que nos ilumina: Michelle Obama e Oprah Winfrey

25/04 | Netflix

Numa conversa com a amiga Oprah Winfrey, Michelle Obama partilha histórias sobre a infância e os tempos que passou na Casa Branca, fala da experiência adquirida a custo, de autoconfiança, do medo e do envelhecimento, oferecendo conselhos sobre como viver nos tempos que correm, incluindo o poder de uma mesa de cozinha repleta de amigos. A ex-primeira-dama dos EUA aborda ainda a menopausa, questões sociais e amor.

A Caixa

25/04 | AMC Crime | 22h30

Poderão provas esquecidas revelar um assassino em série escondido como um dos mais notórios criminosos da América? Com uma narrativa cheia de suspense e de voltas e reviravoltas quase inacreditáveis, esta série explica como um assassino em série passou despercebido durante décadas. Munido de potenciais novas provas que tinham permanecido intocadas durante muitos anos numa caixa esquecida, o detetive Chris Loudon acredita que os seus antecessores no departamento da polícia de Chicago, na melhor das hipóteses, encobriram, ou na pior, estiveram ativamente envolvidos, numa série de horríveis ataques levados a cabo por Bruce Lindahl nos anos 1970 e 1980 no estado de Illinois. Combinando a atual investigação com a história passada, a série analisa o mistério sobre o motivo pelo qual Lindahl nunca foi condenado.

A Pide Leninha

26/04 | RTP1 | às 24h

A partir do testemunho de cinco ex-presas políticas, constrói-se a história de Madalena das Dores Oliveira, a Pide Leninha, a primeira mulher a chegar a chefe de brigada da PIDE – a polícia política do Estado Novo – e que se distinguiu pela forma desumana e de extremo sadismo como atuava. Através do testemunho de mulheres que foram por ela torturadas, é analisado o seu percurso de vida e a sua dedicação obsessiva à ditadura salazarista. Quando a liberdade e a democracia triunfam em Portugal, ela é inevitavelmente perseguida, julgada e condenada, embora para as mulheres que por ela foram torturadas não tivesse verdadeiramente sido feita justiça.

Play – Prémios da Música Portuguesa

27/04 | RTP1 | 21h

Transmissão em direto da quinta edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa, a partir do Coliseu dos Recreio, em Lisboa, na qual serão atribuídos distinções nas categorias de Melhor Grupo, Canção do Ano, Melhor Álbum, Melhor Artista Masculino, Melhor Artista Feminina, Melhor Álbum Fado, Prémio Lusofonia, Artista Revelação, Melhor Videoclipe, Melhor Álbum Música Clássica / Erudita, Melhor Álbum Jazz, Prémio da Crítica e Prémio Carreira.